Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δώσει εντολή νωρίτερα αυτόν τον μήνα για την διεξαγωγή των ασκήσεων.

Το υπουργείο Άμυνας αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι στην πρώτη φάση των ασκήσεων περιλαμβάνονται πύραυλοι Iskander και Kinzhal.

Military exercises focused on the preparation and use of non-strategic NUCLEAR weapons have begun in Russia, according to the Russian Ministry of Defense.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ασταμάτητος ο βασιλιάς Κάρολος: Νέα εμφάνιση που αποδεικνύει την αγάπη του για την Ελλάδα

During the first phase of the nuclear exercises, tasks include receiving munitions for the “Iskander” missile system and… pic.twitter.com/aDXctxNZqD

— Russian Market (@runews) May 21, 2024