Ωστόσο ο Ρώσος πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφο της ρωσικής τηλεόρασης ότι το ζήτημα των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία περιπλέκεται λόγω του γεγονότος ότι ο πρόεδρός της Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει υπογράψει διάταγμα που τον αποτρέπει να διεξάγει συνομιλίες με τον Πούτιν.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε έξυπνο και ρεαλιστή τον Τραμπ, ο οποίος αυτή την εβδομάδα απείλησε να πλήξει τη Ρωσία με νέες κυρώσεις και δασμούς εάν δεν διαπραγματευθεί για τον τερματισμό του πολέμου. Είπε ότι δεν αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος να λάβει αποφάσεις για κυρώσεις που θα επηρεάσουν αρνητικά την αμερικανική οικονομία.

«Ως εκ τούτου, πιθανότατα, θα ήταν καλύτερο για εμάς να συναντηθούμε, με βάση τις σημερινές πραγματικότητες, για να μιλήσουμε ήρεμα για όλους εκείνους τους τομείς που ενδιαφέρουν τόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και τη Ρωσία. Είμαστε έτοιμοι. Αλλά, επαναλαμβάνω, αυτό εξαρτάται πρωτίστως, φυσικά, από τις αποφάσεις και τις επιλογές της σημερινής αμερικανικής κυβέρνησης», δήλωσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε επίσης ότι η «κρίση στην Ουκρανία» το 2022, χρονιά κατά την οποία το Κρεμλίνο άρχισε τη σύγκρουση, θα μπορούσε ίσως να είχε αποφευχθεί εάν ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο.

«Μπορώ μόνο να συμφωνήσω με (τον Ντόναλντ Τραμπ) ότι αν ήταν πρόεδρος, αν δεν του είχαν κλέψει τη νίκη το 2020, ίσως να μην υπήρχε η κρίση στην Ουκρανία που συνέβη το 2022», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση, επαναλαμβάνοντας τους αβάσιμους ισχυρισμούς ότι οι προεδρικές εκλογές του 2020 «εκλάπησαν» από τον Ντόναλντ Τραμπ.

JUST IN: Russian President Putin says if the 2020 US presidency wasn’t “stolen” from Donald Trump, the Ukrainian crisis would have never appeared. pic.twitter.com/55YGJ4aVis

— BRICS News (@BRICSinfo) January 24, 2025