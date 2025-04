Η Μελόνι από την πλευρά της, συμφώνησε, χαρακτηρίζοντας τις ΗΠΑ «αξιόπιστο εταίρο». Ανέφερε μάλιστα ότι θα προσκαλέσει τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο να επισκεφθεί την Ιταλία.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε εξάλλου ότι οι ΗΠΑ θα συνάψουν μια «πολύ καλή συμφωνία με την Κίνα». «Νομίζω ότι θα κάνουμε μια πολύ καλή συμφωνία με την Κίνα», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ερώτηση δημοσιογράφου αν ανησυχεί για την προσέγγιση των συμμάχων των ΗΠΑ και της Κίνας, ως συνέπεια των δασμών που επέβαλε.

Italy is about to get a MUCH better trade deal with Trump than the EU, as Italy’s PM just travelled all the way here to speak with Trump

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε και την Τζόρτζια Μελόνι, λέγοντας ότι είναι «μια σπουδαία πρωθυπουργός» και ότι «κάνει φανταστική δουλειά στην Ιταλία». «Είμαστε περήφανοι γι’ αυτήν. Την ήξερα από την αρχή. Τη γνωρίζω από το πρώτο διάστημα που ανέλαβε πρωθυπουργός και ήξερα ότι είχε μεγάλο ταλέντο. Είναι μία από τις πραγματικές ηγέτιδες του κόσμου. Και είμαι πολύ περήφανος που είμαι μαζί της», ανέφερε.

NOW: Italian Prime Minister Giorgia Meloni has just arrived at the White House, greeted by President Trump

“She’s a great woman,” Trump shouted to the press

Meloni and Trump will be holding a bilateral meeting shortly, and I’m sure Trump will be taking questions with her.… pic.twitter.com/v3E2Sn6r58

— Nick Sortor (@nicksortor) April 17, 2025