Οι Αρχές ωστόσο, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, φαίνεται ότι έχουν αποκλείσει την ισλαμιστική τρομοκρατία.

Την έρευνα απασχολεί τώρα το προφίλ του Σαουδάραβα Ταλέμπ Α., ο οποίος οδήγησε ένα αυτοκίνητο κατευθείαν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος, προκαλώντας τον θάνατο δύο ατόμων – εκ των το οποίων το ένα παιδί – και τον τραυματισμό άλλων 60.

Ο 50χρονος ψυχίατρος γεννήθηκε στο Χουφούφ της Σαουδικής Αραβίας το 1974 και το 2006 έφθασε στην Γερμανία ζητώντας άσυλο, καθώς είχε αποκηρύξει το ισλάμ και φοβόταν για την ζωή του. Από το 2016 απολαμβάνει καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα και μέχρι σήμερα εργαζόταν σε ψυχιατρική κλινική στο Μπέρνμπουργκ, μια πόλη 32.000 κατοίκων περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου, στην Σαξονία-‘Ανχαλτ.

Ο Ταλέμπ Α. ήταν γνωστός στην κοινότητα των αυτοεξόριστων Σαουδαράβων και ενεργούσε μάλιστα ως «σημείο επαφής» των συμπατριωτών του αιτούντων άσυλο στην Γερμανία, ιδίως των γυναικών.

