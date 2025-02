Και για να κάνει το μήνυμα ακόμα πιο ξεχωριστό, μοιράστηκε μια φωτογραφία της που την είχε τραβήξει ο μικρότερος γιος της, Πρίγκιπας Λούις.

Η φωτογραφία της Πριγκίπισσας Κέιτ τραβήχτηκε στη φύση και την δείχνει να στέκεται πάνω σε έναν μεγάλο κορμό δέντρου στο δάσος με τα χέρια απλωμένα και στις δύο πλευρές. Η Κέιτ χαμογελάει πλατιά, με τον ήλιο να δύει πίσω από τα δέντρα, ντυμένη με ένα σκούρο πράσινο παλτό, γκρι παντελόνι, έναν ταιριαστό κασκόλ, μαύρες μπότες ιππασίας, μαύρα πλεκτά γάντια και σκούρο πράσινο καπέλο. Τα μαλλιά της είναι κάτω και φυσικά και φαίνεται να φοράει ελάχιστο μακιγιάζ.

Η μητέρα των τριών παιδιών αποκάλυψε ότι ο Λουίς, 6 ετών, ήταν ο δημιουργικός νους πίσω από τη φωτογραφία, στη λεζάντα της.

