Το υπουργείο εκτάκτων αναγκών του Καζακστάν δήλωσε ότι το αεροπλάνο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Μπακού προς το Ντρόζνι συνετρίβη κοντά στο Ακτάου.

Όπως ανακοίνωσαν πριν από λίγο, οι αρχές του Καζακστάν στο αεροπλάνο επέβαιναν 72 άτομα, ενώ έχουν διασωθεί 28.

Πριν από τη συντριβή, το αεροπλάνο έκανε αρκετούς κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο, έγινε ακόμα γνωστό.

Kazakh media reports that the plane flying from Baku to Grozny crashed at Aktau airport.

Before that, the plane made several circles over the airport. pic.twitter.com/rbcxjejFxR

