Το αεροπλάνο, ένα Embraer 190, εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ του Μπακού, της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν και του Γκρόζνι, της πρωτεύουσα της Τσετσενίας, σύμφωνα με την Azerbaijan Airlines.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στην πόλη Άχταου, ένα λιμάνι της Κασπίας Θάλασσας, στο δυτικό Καζακστάν, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων του Καζακστάν.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν ρωσικά ΜΜΕ, καταγράφεται η πτώση του αεροσκάφους και μία τεράστια φωτιά να ξεσπά αμέσως.

Σε άλλα πλάνα διακρίνεται το αεροσκάφος στο έδαφος, ένα τμήμα του οποίου έχει καεί, με το μπροστινό μέρος του να έχει πλήρως καταστραφεί.

Τραυματισμένοι επιβάτες διακρίνονται να περπατούν με δυσκολία από ένα τμήμα της ατράκτου που παρέμεινε ακέραιο.

Μετά τη συντριβή, «το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες», αναφέρει το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων του Καζακστάν διευκρινίζοντας πως στο σημείο της συντριβής επιχειρούν 150 διασώστες.

«Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, 32 άνθρωποι επέζησαν» από τη συντριβή, ανακοίνωσε η γενική εισαγγελία του Αζερμπαϊτζάν.

«Δεν μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας προς το παρόν. Όλα τα σενάρια εξετάζονται…» υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση, ενώ προστίθεται πως μια ομάδα ερευνητών από το Αζερμπαϊτζάν μετέβη στο Καζακστάν και «εργάζεται στο σημείο».

Σύμφωνα με την Azerbaijan Airlines, 62 επιβάτες και πέντε μέλη του πληρώματος επέβαιναν στο αεροσκάφος, το οποίο «πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση» σε απόσταση περίπου 3 χιλιομέτρων από το Άχταου.

«Βάσει των πρώτων πληροφοριών, υπήρχαν 37 υπήκοοι από το Αζερμπαϊτζάν, έξι υπήκοοι από το Καζακστάν, τρεις πολίτες από την Κιργιζία και 16 Ρώσοι υπήκοοι», επιβεβαίωσε το υπουργείο Μεταφορών του Καζακστάν.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, που έφθασε στη Ρωσία για να συμμετάσχει σήμερα στη Σύνοδο των ηγετών της Κοινοπολιτείας των Ανεξαρτήτων Κρατών, κοντά στην Αγία Πετρούπολη (βορειοδυτικά) μαζί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αποφάσισε να διακόψει την επίσκεψή του και να επιστρέψει επειγόντως στο Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της προεδρίας του Αζερμπαϊτζάν.

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες εκείνων που έχασαν τη ζωή τους σε αυτήν τη συντριβή (…) και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» είπε ο Αλίεφ σε ένα μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Ιλχάμ Αλίγιεφ για το δυστύχημα, όπως έγινε γνωστό από τον εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Δυστυχώς, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Αλίγιεφ αναγκάστηκε να φύγει από την Αγία Πετρούπολη (όπου είχαμε μία σύνοδο). Ο Πούτιν ήδη του τηλεφώνησε και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε σχέση με τη συντριβή του αεροσκάφους του Αζερμπαϊτζάν στο Ακτάου», είπε ο Πεσκόφ.

«Συμπάσχουμε με εκείνους που έχασαν τους συγγενείς του και φίλους σε αυτή τη συντριβή και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους επιζώντες».

