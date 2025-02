Σε μια σειρά αναρτήσεων στο X (πρώην Twitter), ο Κάνιε έγραψε, “Puff, σε αγαπάμε”, αναφερόμενος σε ένα από τα μακροχρόνια παρατσούκλια του Diddy. Πρόσθεσε επίσης, “Ποιος προσπαθεί να παγιδεύσει τον Puff; Πρέπει να τους βρούμε. Εντάξει, ωραία, ας παίξουμε με τον τρόπο μας” και “Μόλις έμαθα ότι ο Puff δεν μπορεί να λάβει ή να βγάλει χρήματα ενώ είναι φυλακισμένος, οπότε στέλνω τα μισά από τα χρήματά του στον Justin.” Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό αναφέρεται στον Justin Bieber, του οποίου το όνομα έχει αναφερθεί σε σχέση με την υπόθεση.

Τα σχόλια του Ye αφορούν επίσης την μακροχρόνια συνεργασία τους στον τομέα της μόδας, μεταξύ της μάρκας Yeezy του Κάνιε και της εταιρείας Sean John του Diddy. Επιβεβαίωσε, “Η συνεργασία Yeezy x Sean John είναι διαθέσιμη τώρα στο yeezy.com. Ο Puff και εγώ θα μοιραστούμε τα χρήματα 50/50, όπως συμφωνήσαμε πριν τον κλείσουν μέσα.”

Ο Κάνιε όμως το πήγε παραπέρα, κατηγορώντας το δικαστικό σύστημα ότι στοχοποιεί αδικαιολόγητα τον Combs:

“Για να το ξεκαθαρίσουμε, προσπαθούν να κάνουν τον Puff παράδειγμα. Ο αδελφός μου και εγώ είχαμε τα προβλήματά μας, αλλά αυτοί οι λευκοί χρησιμοποιούν τον Puff για να τρομοκρατήσουν τους Μαύρους. Δεν φοβάμαι, δεν είμαι γενναίος — είμαι απλά εγώ.”

JUST FOR CLARITY THEY TYRING TO MAKE AN EXAMPLE OUT OF PUFF ME AND MY BROTHER HAD OUR ISSUES BUT THESE WHITE PEOPLE TRYING TO USE PUFF TO SCARE NIGGAS IM NEITHER SCARED NOR BRAVE THIS JUST ME — ye (@kanyewest) February 7, 2025



Οι αναρτήσεις του συνεχίστηκαν με κατηγορίες εναντίον άλλων Μαύρων διασημοτήτων για την σιωπή τους:

“Όλες αυτές οι Μαύρες διασημότητες και γυναικούλες είναι δειλοί, βλέπουν τον αδελφό μας να σαπίζει και δεν λένε τίποτα.”

ALL THESE CELEBRITY NIGGAS AND BITCHES IS PUSSY YALL A WATCH OUR BROTHER ROT AND NEVER SAY SHIT — ye (@kanyewest) February 7, 2025

Επίσης υπερασπίστηκε τον Chris Brown, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο κατηγοριών για επιθέσεις και κακοποίηση στο παρελθόν, όπως η υπόθεση του με τη Rihanna το 2009:

“Όλοι είδαμε πώς προσπαθήσαν να ακυρώσουν τον Chris Brown και κανείς δεν έκανε τίποτα. Τότε ήμουν κι εγώ δειλός. Chris Brown για πάντα, μέχρι να σπάσει τα πάντα.”

WE ALL WATCHED THEM TRY TO CANCEL CHRIS BROWN AND AINT NOBODY DO NOTHING I WAS PUSSY THEN TOO CHRIS BROWN ITS TIL THE WHEELS FALL OFF — ye (@kanyewest) February 7, 2025

Στο Instagram, ο Κάνιε μοιράστηκε μια βιντεοκλήση με τον Christian Combs, τον γιο του Diddy. Παρόλο που ο ήχος είναι ασαφής, η λεζάντα του έγραφε:

“Ένας γιος στον πατέρα του. Για κάθε γιο του οποίου ο πατέρας είναι στη φυλακή — σωστός ή λάθος. Ακούστε προσεκτικά τα αστεία του Dave Chappelle αυτή τη φορά. Βλέπετε πόσο δύσκολο γελάτε όταν οι οικογένειες διαλύονται, ειδικά οι Μαύρες οικογένειες.”

Ανάρτησε επίσης μια πορτραίτα του Christian Combs φορώντας ρούχα της Sean John, που προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις. Τα σχόλια κυμαίνονταν από “Η Donda θα μισούσε αυτό” (αναφερόμενος στη μητέρα του Kanye) έως “Τι θα γινόταν αν η North ήταν το θύμα;” και “Το να στηρίζεις τον Diddy δεν είναι αστείο, φίλε.”

Οι αναρτήσεις του Kanye στο X συνεχίζουν να έρχονται, με την τελευταία του να δηλώνει:

“Στάθηκα δίπλα στον Puff, και θα κερδίσω 20 ακόμα Grammys του χρόνου και θα κάνω το Super Bowl.”

Επίσης δεν παρέλειψε να πει ότι αγαπάει τον Χίτλερ και είναι Ναζί ενώ για τη σύζυγό του, Μπιάνκα Σενσόρι έγραψε ότι έχει κυριαρχία πάνω της. Φυσικά δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την εμφάνισή της στα Grammy γράφοντας ότι ο ίδιος το είχε εγκρίνει.

«Έχω εξουσία πάνω στη γυναίκα μου. Αυτό δεν είναι καμία woke φεμινιστική βλακεία. Είναι με έναν δισεκατομμυριούχο, γιατί να ακούσει οποιαδήποτε από εσάς τις ανόητες, άφραγκες; Λένε ότι η εμφάνιση στο κόκκινο χαλί ήταν δική της απόφαση. Ναι, δεν την αναγκάζω να κάνει κάτι που δεν θέλει, αλλά σίγουρα δεν θα μπορούσε να το κάνει χωρίς την έγκρισή μου, εσείς, βλάκες woke πιόνια. Δεν έχω κανέναν σεβασμό ή εμπάθεια για κανέναν ζωντανό, γιατί κανείς ζωντανός δεν μπορεί να τα βάλει μαζί μου. Αλλά αγαπώ κάποιους ανθρώπους και τους παρέχω τη χάρη μου».

Κι ενώ συνέχιζε το παραλήρημά του, αναφέρθηκε και στα plus size μοντέλα δηλώνοντας ότι έτσι στηρίζουν την παχυσαρκία. Φρόντισε όμως να διαχωρίσει την Βρετανίδα Αντέλ τονίζοντας ότι εκείνη έχει ταλέντο. (Αν και πλέον δεν έχει κιλά…)