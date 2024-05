Πρόκειται για νεαρό ο οποίος παρακολουθούσε μάστερ τουριστικών επιχειρήσεων στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 25 Φεβρουαρίου ο Φαλτσινέλι επισκέφθηκε κλαμπ στο οποίο, όπως δήλωσε, ήπιε δυο κοκτέιλ και παρακολούθησε πρόγραμμα με στριπτίζ. Στην συνέχεια, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, αντελήφθη ότι κάποιος είχε αφαιρέσει από το σακάκι του τα δυο του κινητά τηλέφωνα με σειρά προσωπικών στοιχείων.

Le urla di dolore, i piedi legati con una cinghia alle manette dietro la schiena. Matteo Falcinelli, studente italiano di 25 anni, è stato arrestato e incaprettato in cella per 13 minuti dalla polizia di Miami, in Florida. Le immagini pubblicate dal @qnazionale. pic.twitter.com/yt4NIx7aDH

— Marco Fattorini (@MarcoFattorini) May 4, 2024