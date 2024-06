Οι πυροβολισμοί φέρεται να συνέβησαν μετά τα μεσάνυχτα κοντά στη λεωφόρο Kelly Avenue και την 8η λεωφόρο, όπως αναφέρει το Associated Press. Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για έναν 27χρονο άνδρα που σκοτώθηκε, ενώ δεκάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική υπηρεσία του Άκρον και ένας εκπρόσωπος του γραφείου του δημάρχου δεν απάντησαν αμέσως σε ηλεκτρονικό μήνυμα του AP που ζητούσε πρόσθετες πληροφορίες.

A little video from the scene on Kelly Avenue where 27 people were shot in Akron overnight. APD says one person has died. Not a lot more info right now but we have been working it since just after midnight. pic.twitter.com/fniOMjRbSH

— Mike Vielhaber (@MVielhaber) June 2, 2024