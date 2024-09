Το δίκτυο MSNBC έδωσε τον παραπάνω απολογισμό.

Άλλα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πολλούς τραυματίες, επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες.

Μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα έχουν φτάσει στο σημείο, στο γυμνάσιο Απαλάτσι στην πόλη Γουίντερ, σύμφωνα με τα μμε.

Το σχολικό συγκρότημα έχει τεθεί σε lockdown, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Fox 5 Atlanta.

Οι τραυματίες δέχονται τις πρώτες βοήθειες στο σημείο από διασώστες, σύμφωνα με το Fox 5 Atlanta, με βάση τις εικόνες του που τραβήχτηκαν από ελικόπτερο.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπάροου έκανε λόγο για ένα εν εξελίξει συμβάν με πυροβολισμούς στο λύκειο με αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

«Πρόκειται για μια ένα εν εξελίξει κατάσταση», τόνισε.

