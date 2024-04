Η Σελίν Ντιόν άνοιξε την πόρτα της στην παραγωγή της Amazon για να μεταφέρει στη μικρή οθόνη, πώς είναι η ζωή της, μετά τη διάγνωσή της με το Σύνδρομο του Δυσκίνητου Ανθρώπου. Η Amazon και η MGM Studios ανακοίνωσαν ότι η ταινία θα μεταδώσει παγκοσμίως στις 25 Ιουνίου.

Με αφορμή την ανακοίνωση της ημερομηνίας που θα κυκλοφορήσει το ντοκιμαντέρ «I Am: Celine Dion», η Amazon δημοσίευσε ένα σπάνιο στιγμιότυπο της σταρ, από την προσωπική μάχη που δίνει με την περιπέτεια της υγείας της.

🚨📅 Get ready! @AmazonMGMStudio announces release date to the highly anticipated documentary! I AM: CELINE DION will be streaming globally on @PrimeVideo starting June 25!

-Team Celine#IAMCelineDion pic.twitter.com/FHTFdXbQf1

— Celine Dion (@celinedion) April 16, 2024