Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν τη διαμάχη, όπου ένας επιβάτης ήρθε στα χέρια με έναν νεότερο άντρα για το ότι φέρεται να έριξε τσιπς και άλλα σνακ γύρω από την θέση του.

Το περιστατικό κλιμακώθηκε όταν ένας άλλος επιβάτης επέπληξε τον νεαρό άντρα για την ακαταστασία του, προκαλώντας μια λεκτική διαμάχη. Καθώς οι εντάσεις ανέβηκαν, ένας από τους φίλους του νεαρού άντρα — που καθόταν πίσω του — σηκώθηκε και προσπάθησε να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα «Ηρεμήστε, ηρεμήστε!», ενώ χρησιμοποιεί το ένα χέρι για να χαλαρώσει την λαβή του θυμωμένου επιβάτη στον λαιμό του φίλου του.

Σύμφωνα με έναν μάρτυρα, τα πράγματα πήραν άλλη τροπή όταν οι νεότεροι επιβάτες άρχισαν να βρίζουν.

«Μετά τα πράγματα έγιναν λίγο πιο έντονα και οι νεότεροι έριξαν κάποιες προσβολές», ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Στο μεταξύ, οι αεροσυνοδοί έσπευσαν να αποκλιμακώσουν την κατάσταση, και ο κυβερνήτης ζήτησε από τους επιβάτες να παραμείνουν ήρεμοι.

Ο μεγαλύτερος άντρας που εμπλέκεται στη διαμάχη τελικά μεταφέρθηκε σε άλλη θέση του αεροπλάνου. Ωστόσο, το περιστατικό προκάλεσε καθυστέρηση 30 λεπτών, προκαλώντας απογοήτευση σε άλλους επιβάτες, όπως ανέφερε η The Sun.

Ένας άλλος μάρτυρας υποστήριξε ότι οι νεότεροι επιβάτες ίσως προκάλεσαν την αντίδραση.

«Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι φταίει ο μεγαλύτερος άντρας. Νομίζω ότι τα παιδιά δημιούργησαν μία ακαταστασία, τους το είπε και μετά τον προσέβαλαν — και αυτό οδήγησε σε μεγαλύτερη αντίδραση.»

Το βίντεο που έγινε viral έχει προκαλέσει διαδικτυακή συζήτηση για το ποιος ευθύνεται πραγματικά, με ορισμένους να υποστηρίζουν την απογοήτευση του μεγαλύτερου επιβάτη και άλλους να επικρίνουν την επιθετική του αντίδραση.

Shock moment EasyJet passenger puts man in headlock and slaps him pic.twitter.com/fXayjism0y

— The Sun (@TheSun) February 10, 2025