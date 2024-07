Ξαφνικά ακούγονται πυροβολισμοί. Ακολουθούν φωνές τρόμου. Θεατές πέφτουν στο έδαφος.

Ο Τραμπ αμέσως πιάνει το δεξί του αφτί, κοιτάζει το αίμα στο χέρι του και γρήγορα πέφτει στο έδαφος πίσω από το πόντιουμ.

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service) τρέχουν αμέσως πάνω στη σκηνή και πέφτουν πάνω στον Ρεπουμπλικάνο για να τον καλύψουν, ενώ άλλα μέλη των δυνάμεων της τάξης ανεβαίνουν επίσης στη σκηνή κρατώντας τουφέκια. Ακολουθούν και άλλοι πυροβολισμοί. Οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας κρατούν τον Τραμπ στο έδαφος 25 δευτερόλεπτα. Κάποιος φωνάζει: «ο δράστης είναι νεκρός!».

Κάποιος άλλος ακούγεται να λέει δυνατά: «πάμε!» καθώς πολλοί άνθρωποι από το πλήθος συνεχίζουν να ουρλιάζουν.

Τα μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας στήνουν τον Τραμπ στα πόδια του. Το κόκκινο καπελάκι με το σύνθημα «Make America Great Again» του έχει πέσει, τρέχει αίμα από το αφτί του και έχει ματώσει το πρόσωπό του.

«Αφήστε με να πάρω τα παπούτσια μου. Αφήστε με να πάρω τα παπούτσια μου», λέει ο 78χρονος Τραμπ την ώρα που οι πράκτορες τον σηκώνουν από το έδαφος. Μετά τους ζητά: «περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε», προτού υψώσει τη γροθιά του, μια ένδειξη πείσματος.

Ο Ρεπουμπλικάνος συνεχίζει να κρατά ψηλά τη γροθιά του και φαίνεται να λέει προς τους υποστηρικτές του «πολεμήστε». Πολλοί απαντούν φωνάζοντας ρυθμικά «ΗΠΑ, ΗΠΑ, ΗΠΑ».

Ο Τραμπ με διστακτικά βήματα και τη γροθιά υψωμένη κατεβαίνει μερικά σκαλιά για να πάει από σκηνή ως ένα μαύρο SUV, με τους πράκτορες να έχουν σχηματίσει γύρω του ανθρώπινη ασπίδα.

Προσευχές και πανικός

Ο 37χρονος Σέιν Τσέσερ, που καθόταν ακριβώς πίσω από τον Τραμπ, δήλωσε ότι «ακούστηκε κάτι σαν ‘ποπ, ποπ, ποπ’. Πίστεψα ότι ήταν φάρσα, πυροτεχνήματα. Μετά συνειδητοποίησα την πραγματικότητα πολύ γρήγορα όταν ο πρόεδρος Τραμπ έπεσε κάτω και η Μυστική Υπηρεσία παρενέβη και ακούστηκαν κι άλλοι πυροβολισμοί».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι παιδιά που βρίσκονταν κοντά του άρχισαν να φωνάζουν. «Όλοι πανικοβλήθηκαν, ήταν χάος».

Ο Τσέσερ, που είχε πάει στο Μπάτλερ για να παρακολουθήσει τον Τραμπ από το Πίτσμπουργκ, εξήγησε ότι η θέα των τρομαγμένων παιδιών γύρω του τον ώθησε να προσευχηθεί. Μόλις ξεκίνησε, τον ακολούθησαν κι άλλοι.

«Ήταν μια τόσο δυνατή στιγμή. Πιστεύω ότι προσέφερε ηρεμία σε πολλούς ανθρώπους».

Rumors are circulating that the Trump assassination attempt was an inside job after the release of this angle. Pay attention to what the secret service agent does seconds before! pic.twitter.com/y5KhZUlVJR — Matt Wallace (@MattWallace888) July 14, 2024

Η 66χρονη Έριν Ότενράιθ δήλωσε ότι «καθόμουν στη μέση της πρώτης σειράς. Ήμουν ακριβώς μπροστά» από τον Τραμπ τη στιγμή των πυροβολισμών.

«Τον κοιτούσα. Μετά άκουσα τους πυροβολισμούς. Νόμισα ότι ήταν για την 4η Ιουλίου», όμως πρόσθεσε ότι, όταν το πλήθος είδε τους πράκτορες να πηδούν στη σκηνή και να περικυκλώνουν τον πρώην πρόεδρο, «καταλάβαμε ότι πρόκειται πραγματικά για πυροβολισμούς».

Ο Μπεν Μέισερ βρισκόταν έξω από την περίμετρο ασφαλείας της προεκλογικής συγκέντρωσης, όταν παρατήρησε δύο μέλη των υπηρεσιών επιβολής της τάξης να αναζητούν κάποιον. Ο 41χρονος άρχισε να ερευνά επίσης την περιοχή.

«Είδα έναν τύπο στη στέγη, είπα στον αστυνομικό ότι βρίσκεται εκεί. Πήγε να τον αναζητήσει», πρόσθεσε. Ο Μέισερ δεν ήταν σε θέση να περιγράψει τον άνδρα στη στέγη, αλλά είδε ότι φορούσε ένα γκρι μπλουζάκι.

In my earlier tweet, I saw guys saying Donald Trump’s shooting was staged, ati he was seeking sympathy votes wanadanganya. Here is the shooter who was attempting to kill the next Potus. I will shortly post a video of how he was also shot down by the cops. pic.twitter.com/3MmhPTZ8qd — Mike Sonko (@MikeSonko) July 14, 2024

Ο 57χρονος Τζιμ Μουρ βρισκόταν πίσω από τη σκηνή όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Είδε έναν άνδρα περίπου πέντε σειρές μακριά του να δέχεται πυροβολισμό και να πέφτει στο έδαφος. Μέλη των δυνάμεων της τάξης έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Επίθεση στους δημοσιογράφους

Μόλις οι συγκεντρωμένοι συνειδητοποίησαν τη σοβαρότητα του γεγονότος, η οργή φούσκωσε.

Υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου άρχισαν να επιτίθενται στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στην προεκλογική συγκέντρωση.

«Αυτό θέλετε, μίσος», φώναξε ένας άνδρας.

Δεκάδες άνθρωποι έκαναν άσεμνες χειρονομίες προς το μέρος από όπου φάνηκε να προέρχονται οι πυροβολισμοί.

«Άντε, πάμε, πάμε», ούρλιαζε ένα μέλος της Μυστικής Υπηρεσίας την ώρα που άλλοι πράκτορες προσπαθούσαν να ελέγξουν τους χιλιάδες παρευρισκόμενους.

Ελικόπτερο των δυνάμεων της τάξης πετούσε πάνω από το σημείο και ένα όχημα με την επιγραφή «εκρηκτικά» πέρασε μέσα από το πλήθος.

This man is ABSOLUTELY RIGHT. After the FAILED assassination attempt on Donald Trump, this man CONFRONTED the liberal media. “This is your fault!” pic.twitter.com/soOKsCVqeM — Chad Prather (@WatchChad) July 14, 2024

Άλλοι παριστάμενοι καταφέρθηκαν εναντίον των διοργανωτών της εκδήλωσης και κατήγγειλαν τα κενά ασφαλείας.

«Καταπληκτικός τρόπος να οργανώνετε περίμετρο ασφαλείας», είπε ειρωνικά μια γυναίκα.

Κάποιοι είχαν πέσει στα γόνατα και προσεύχονταν.

«Όταν τον πήραν (σ.σ. τον Τραμπ) είχα την εντύπωση ότι ήθελαν να τον απομακρύνουν το συντομότερο δυνατό και ότι εκείνος ήθελε να μείνει. Ύψωσε τη γροθιά για να τη δούμε όλοι», δήλωσε ο 59χρονος Μπλέικ Μαρνέλ που καθόταν στην πρώτη σειρά.

«Είναι μια απίστευτα θλιβερή ημέρα», συνέχισε ο ίδιος.

