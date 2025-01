Σύμφωνα με διάφορες αναφορές, αυτές οι πλεξούδες ενδέχεται να δημιουργήθηκαν από άλλες γυναίκες αιχμαλώτους, όπως η Αγάμ Μπέργκερ, η οποία εξακολουθούσε να κρατείται από την Χαμάς, πλέκοντας τα μαλλιά άλλων ομήρων πριν από την απελευθέρωσή τους. Άλλοι ελευθερωθέντες όμηροι ανέφεραν επίσης ότι οι γυναίκες στην αιχμαλωσία, περιλαμβανομένων των στρατιωτών, φρόντιζαν η μία την άλλη, πλέκοντας τα μαλλιά ως σύμβολο αλληλεγγύης και φροντίδας.

Αυτή η πράξη πλεξίματος των μαλλιών συνδέεται με τη συναισθηματική σύνδεση και την υποστήριξη μεταξύ των γυναικών, ειδικά αυτών που κρατούνταν αιχμάλωτες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συχνά υπό σκληρές συνθήκες. Αντιπροσωπεύει ένα ισχυρό σημάδι ελπίδας και ανθεκτικότητας, ακόμα και στις πιο σκοτεινές συνθήκες.

Μερικές μέρες μετά την απελευθέρωσή τους, τον Δεκέμβριο του 2023, η ανταποκρίτρια του Kan News, Καρμέλα Μενασέ, δημοσίευσε ένα άρθρο για τις πλεξούδες που είχαν μερικές από τους ελευθερωθέντες ομήρους. Το ρεπορτάζ αποκάλυψε ότι μία από τις ομήρους, μια 17χρονη, είχε φωτογραφηθεί τη νύχτα της απελευθέρωσής της με τα μαλλιά της πλεγμένα. Η όμηρος ανέφερε σε έναν αξιωματικό του IDF μετά την απελευθέρωσή της ότι οι γυναίκες στρατιώτες που κρατούνταν μαζί της στην αιχμαλωσία πλέκοντας τα μαλλιά της την ημέρα της απελευθέρωσης. Αυτή η πράξη πλεξίματος θεωρείται ως μια χειρονομία φροντίδας και αλληλεγγύης μεταξύ των γυναικών κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους.

Σε μια συνέντευξη στο κανάλι Hidabroot, αποκαλύφθηκε το μυστικό: Η Μεράβ Μπέργκερ, μητέρα της Αγάμ Μπέργκερ, μιας στρατιώτισσας που παραμένει σε αιχμαλωσία από τη Χαμάς, είπε ότι η κόρη της, η Αγάμ, «πλέκονταν τα μαλλιά των άλλων γυναικών πριν από την απελευθέρωσή τους».

Η δημοσιογράφος πρόσθεσε, «Σκέφτηκα, ποιος πλέκει αυτές τις πλεξούδες;» Η Μεράβ απάντησε, «ήταν η Αγάμ, η οποία έπλεκε τα μαλλιά των κοριτσιών που ήξερε ότι θα απελευθερωθούν ενώ αυτή έμενε πίσω».

This is what we’ve been fighting for, for over 471 days. Welcome home Emily, Doron and Romi pic.twitter.com/VIXyaP1ntY

— Israel Defense Forces (@IDF) January 19, 2025