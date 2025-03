«Η Ρωσία πρέπει να δείξει την πολιτική βούληση να τερματίσει τον πόλεμο.

Έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα βρίσκεται σε θέση ισχύος στις μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η ΕΕ συμμετέχει ενεργά στην ενίσχυση της Ουκρανίας και την αποτελεσματικότητα της Άμυνας της μέσα από την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη, για να επιτύχει μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρει ο Αντόνιο Κόστα, με ανάρτησή του στο «Χ».

Thank you, @Keir_Starmer, for organising today’s virtual meeting to assess progress and consider next steps after this week’s talks in Jeddah.

Now Russia needs to show real political will to stop the war.

We are committed to ensuring that Ukraine is in a position of strength…

— António Costa (@eucopresident) March 15, 2025