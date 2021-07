Τουρισμός: Οι Βρετανοί ετοιμάζουν βαλίτσες για την Ελλάδα

Newsroom eleftherostypos.gr

Τουρισμός: Φρενίτιδα ενθουσιασμού και τσουνάμι κρατήσεων για αεροπορικά εισιτήρια και διακοπές τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες της λεγόμενης «πορτοκαλί» λίστας έφερε στη Βρετανία η απόφαση της κυβέρνησης του Λονδίνου να άρει την απαίτηση για καραντίνα όσων εμβολιασμένων επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις χώρες αυτές, από τις 19 Ιουλίου.

«Όποιος έχει κάνει δύο δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού ή είναι κάτω των 18 ετών δεν θα χρειάζεται πλέον να αυτοαπομονωθεί για 10 ημέρες μετά την επιστροφή από “πορτοκαλί” χώρες», δήλωσε χθες Πέμπτη ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών, Γκραντ Σαπς.

Οι επιβάτες θα πρέπει ωστόσο να κάνουν τεστ κορονοϊού τουλάχιστον τρεις ημέρες προτού επιστρέψουν στη Βρετανία και ένα ακόμη την ημέρα μετά την άφιξή τους.

Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι για τους πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες, οι απαιτήσεις της «πράσινης» και της «πορτοκαλί» λίστας είναι οι ίδιες, σημείωσε ο Σαπς.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο Sky News μετέδωσε την άποψη εκπροσώπου του μεγάλου ταξιδιωτικού οργανισμού Thomas Cook, ότι «οι αναζητήσεις ειδικά για την Ελλάδα έχουν τριπλασιαστεί και η χώρα αυτή θα είναι που θα ωφεληθεί περισσότερο από τις οικογένειες που θα κλείσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές την τελευταία στιγμή».

«Πριν την Πέμπτη, είχαμε πολύ λίγα πακέτα διακοπών σε πορτοκαλί χώρες και πλέον με την Ελλάδα, την ενδοχώρα της Ισπανίας και τα Κανάρια νησιά πλέον διαθέσιμα σε ανθρώπους που έχουν κάνει δύο δόσεις, περιμένουμε μια τεράστια αύξηση των κρατήσεων μέσα στο Σαββατοκύριακο», τόνισε.

Bookings for holidays to amber list destinations increased by as much as 400% after the government announced travel from the UK will become quarantine-free from 19 July https://t.co/N81TmWYwpi

— Sky News (@SkyNews) July 9, 2021