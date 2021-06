Newsroom eleftherostypos.gr

Το πλαίσιο για μια ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα που θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ πρότεινε η Κομισιόν.

Οι πολίτες θα μπορούν να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους και να μοιράζονται ηλεκτρονικά έγγραφα από τα ψηφιακά πορτοφόλια της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ταυτότητας με το πάτημα ενός κουμπιού στο τηλέφωνό τους. Θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες με την εθνική τους ψηφιακή ταυτότητα, η οποία θα αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη. Θα απαιτηθούν πολύ μεγάλες πλατφόρμες για την αποδοχή της χρήσης πορτοφολιών ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας κατόπιν αιτήματος του χρήστη, για παράδειγμα για την απόδειξη της ηλικίας τους. Η χρήση του πορτοφολιού Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ταυτότητας θα είναι πάντα στην επιλογή του χρήστη.

📢 63% of EU citizens want a secure single digital ID for all online services.

With our #EUdigitalidentity wallet, you will be able to connect through #DigitalEU services and authenticate much easier.

Thread on our proposal for a European Digital Identity ↓

