Το ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ανέτρεψε την καταδίκη του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν που έγινε το 2020 για βιασμό, διατάσσοντας νέα δίκη για την υπόθεση-ορόσημο #MeToo.

Το Εφετείο της Νέας Υόρκης ακύρωσε την απόφαση με ετυμηγορία 4-3. Βασιζόταν στους μάρτυρες που κλήθηκαν από τους εισαγγελείς, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι δέχθηκαν επίθεση από τον κ. Γουάινστιν, αλλά δεν συμμετείχαν στη δίκη.

Ο Γουάινσταιν, 72 ετών, εκτίει ποινή 23 ετών σε φυλακή της Νέας Υόρκης μετά την καταδίκη του για εγκληματική σεξουαλική πράξη για βίαια στοματικό σεξ σε βοηθό τηλεοπτικής και κινηματογραφικής παραγωγής το 2006 και βιασμό τρίτου βαθμού για επίθεση σε μια επίδοξη ηθοποιός το 2013.

Θα παραμείνει φυλακισμένος επειδή καταδικάστηκε στο Λος Άντζελες το 2022 για άλλον βιασμό και καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκιση.

Το ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ανέτρεψε την Πέμπτη την καταδίκη του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν ο οποίος κατηγορήθηκε το 2020 για κακούργημα σεξουαλικού εγκλήματος.

Πρόκειται για μία εκπληκτική ανατροπή στη θεμελιώδη υπόθεση της εποχής #MeToo.

Επικαλούμενο αυτή την απόφαση και άλλες που εντόπισε ως λάθη, το εφετείο έκρινε ότι ο κ. Γουάινσταιν, ο οποίος ως παραγωγός ταινιών ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς άνδρες στο Χόλιγουντ, δεν είχε λάβει δίκαιη δίκη. Οι τέσσερις δικαστές της πλειοψηφίας έγραψαν ότι ο κ. Γουάινσταιν δεν δικάστηκε μόνο για τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορήθηκε, αλλά για μεγάλο μέρος της συμπεριφοράς του στο παρελθόν.

Τώρα εναπόκειται στον εισαγγελέα του Μανχάταν, Άλβιν Λ. Μπραγκ – ήδη εν μέσω μιας δίκης εναντίον του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ – να αποφασίσει εάν θα ζητήσει εκ νέου δίκη του κ. Γουάινσταιν.

Δεν ήταν αμέσως σαφές το πρωί της Πέμπτης πώς η απόφαση θα επηρέαζε τον κ. Γουάινσταϊν, 71 ετών, ο οποίος κρατείται σε φυλακή στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν είναι ελεύθερος. Εκτός από την πιθανότητα ότι το γραφείο του εισαγγελέα μπορεί να τον ξαναδικάσει, το 2022, καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκιση στην Καλιφόρνια αφού καταδικάστηκε για βιασμό μιας γυναίκας σε ξενοδοχείο του Μπέβερλι Χιλς.

Ο κ. Weinstein κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση από περισσότερες από 100 γυναίκες στη Νέα Υόρκη καταδικάστηκε για επίθεση σε δύο από αυτούς. Η απόφαση του Εφετείου, η οποία έρχεται περισσότερα από τέσσερα χρόνια αφότου δικαστήριο της Νέας Υόρκης έκρινε ένοχο τον κ. Weinstein, περιπλέκει την ιστορία του ντροπιασμένου παραγωγού και υπογραμμίζει τη δυσκολία του νομικού συστήματος να προσφέρει ένδικα μέσα σε όσους λένε ότι έχουν πέσει θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων.

Οι κατηγορίες εναντίον του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, που ήταν κάποτε το ισχυρό αφεντικό του στούντιο πίσω από τους νικητές των Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων των «Pulp Fiction» και «Ερωτευμένος Σαίξπηρ», εγκαινίασαν το κίνημα #MeToo όπως αναφέρει η Telegraph.

Δεκάδες γυναίκες εμφανίστηκαν για να κατηγορήσουν τον Γουάινστιν, συμπεριλαμβανομένων διάσημων ηθοποιών όπως η Άσλεϊ Τζαντ και η Ούμα Θέρμαν. Η δίκη του στη Νέα Υόρκη απέσπασε έντονη δημοσιότητα, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν «βιαστής» έξω από το δικαστήριο.

Κρίθηκε ένοχος για βιασμό τρίτου βαθμού και για εγκληματική σεξουαλική πράξη. Απαλλάχθηκε από τη σοβαρότερη κατηγορία – ληστρική σεξουαλική επίθεση.

Ο Γουάινστιν είναι έγκλειστος στη Νέα Υόρκη στο σωφρονιστικό ίδρυμα του Μόχαουκ.

Υποστηρίζει ότι είναι αθώος και υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα ήταν συναινετική.

Ο ρόλος της Γκουίνεθ Πάλτροου

Δημοσιογράφοι των NY Times είχαν αναφερθεί στο ρόλο της γνωστής ηθοποιού στο σκάνδαλο Γουάινσταϊν.

Συγκεκριμένα, οι αναφορές για την Πάλτροου συμπεριλαμβάνονται σε ένα νέο βιβλίο με τίτλο «She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement» από τις Jodi Kantor και Megan Twohey, δημοσιογράφους των NY Times που το ρεπορτάζ τους, στις 05 Οκτωβρίου του 2017, προκάλεσε την πτώση του Χάρβεϊ Γουάινστιν.

Στο βιβλίο αναφέρεται ότι η μαρτυρία της Πάλτροου, αν και η ηθοποιός φοβήθηκε τη συμπερίληψή της στα επίσημα πρακτικά, υπήρξε μία από τις πρώτες, κρίσιμες πηγές καθώς η Πάλτροου μοιράστηκε τη δική της εμπειρία για τη σεξουαλική παρενόχληση ενώ προσπάθησε να επιστρατεύσει και άλλες ηθοποιούς για να μιλήσουν.

Σε τηλεοπτική τους εμφάνιση οι Kantor και Twohey ανέφεραν μεταξύ άλλων πως η Πάλτροου υπήρξε μία από της πρώτες ηθοποιούς που «σήκωσαν το τηλέφωνο» και ήταν αποφασισμένη να βοηθήσει στις έρευνες «ακόμα και όταν ο Χάρβεϊ Γουάινστιν εμφανίστηκε στο σπίτι της νωρίς κατά τη διάρκεια ενός πάρτι και εκείνη αναγκάστηκε να κρυφτεί στο μπάνιο».

Η Πάλτροου έχει λάβει μέρος σε πολλές ταινίες παραγωγός των οποίων ήταν ο Χάρβεϊ Γουάινστιν, ανάμεσα στις οποίες και το «Ερωτευμένος Σαίξπηρ». Σύμφωνα με τις δύο δημοσιογράφους η Πάλτροου ανέφερε: «Ήμουν παιδί, είχα υπογράψει, ήμουν τρομοκρατημένη».

Η Jane Manning, διευθύντρια του προγράμματος Women’s Equal Justice και πρώην εισαγγελέας σεξουαλικών εγκλημάτων σχολίασε αρνητικά τη νέα δικαστική εξέλιξη.

«Πρόκειται για μια συγκλονιστική και αποκαρδιωτική ημέρα για τους επιζώντες σεξουαλικών επιθέσεων. Αυτό δείχνει πόσο περισσότερη δουλειά πρέπει να κάνουμε όλοι μας, για να προωθήσουμε τα ιδανικά του κινήματος #MeToo», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, οι New York Times επικοινώνησαν με την Ashley Judd, που ήταν η πρώτη ηθοποιός που προχώρησε σε καταγγελίες εναντίον του Γουάινστιν.

