Ανείπωτη θλίψη στο Ισραήλ όπου θρησκευτική γιορτή μετατράπηκε σε τραγωδία, όταν το πλήθος ποδοπατήθηκε.

Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 44 ενώ οι τραυματίες ανέρχονται στους 150, εκ των οποίων 5 είναι σε κρίσιμη κατάσταση και 18 σε σοβαρή. Η τραγωδία συνέβη όταν ποδοπατήθηκε το πλήθος των Χασισδιστών Εβραίων που είχε συγκεντρωθεί στο όρος Μερίν στο Βόρειο Ισράλ τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή για την ετήσια γιορτή Λαγκ Μπ’ομέρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από μια εξέδρα που κατέρρευσε. Τα βίντεο από το σημείο δείχνουν ανθρώπους να έχουν ποδοπατηθεί.

Ακολουθούν πολύ σκληρές εικόνες:

Σκηνές χάους διαδραματίστηκαν τα αμέσως επόμενα λεπτά, έπειτα από την κατάρρευση της εξέδρας… Βρισκόμενοι σε πανικό χιλιάδες πιστοί προσπαθούσαν να περάσουν από μεταλλικούς φράκτες για να σωθούν ενώ αστυνομικοί και τραυματιοφορείς έκαναν τον δικό τους αγώνα προκειμένου να προσεγγίσουν τους τραυματίες.

Οι υπηρεσίες διάσωσης απέδωσαν τους θανάτους στον συνωστισμό του πλήθους. Οι άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί ήταν δεκάδες χιλιάδες, ίσως και να έφταναν τις 100 χιλιάδες.

Ήταν η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση στο Ισραήλ ύστερα από τη λήξη του lockdown.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, η τραγωδία συνέβη όταν έπεσαν σε σκαλιά κάποιοι από τους συγκεντρωμένους και συμπαρέσυραν δεκάδες άλλους, λόγω της φοβερής πυκνότητας του πλήθους.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές περισσότερα από 650 λεωφορεία ναυλώθηκαν από όλη τη χώρα μεταφέροντας περίπου 30.000 άτομα. Περίπου 5.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για την ασφάλεια του προσκυνήματος.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες

Ανατριχίλα προκαλούν οι μαρτυρίες πιστών που βρέθηκαν στο σημείο την ώρα της τραγωδίας. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση ενός παρευρισκομένου. «Συνέβη σε ένα δευτερόλεπτο. Οι άνθρωποι έπεσαν, ποδοπατώντας ο ένας τον άλλον. Ήταν μια καταστροφή.» ανέφερε σε τοπικό μέσο.

Άλλοι μάρτυρες είπαν ότι οδόφραγμα της αστυνομίας εμπόδιζε τη διαφυγή των συγκεντρωμένων.

Ωστόσο, εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας αρνήθηκε ότι η αστυνομία φέρει ευθύνη για την τραγωδία.

Λίγα λεπτά πριν την τραγωδία

Με πολύ ευχάριστη διάθεση συμμετείχαν στην γιορτή χιλιάδες πιστοί. Τα ακόλουθα βίντεο το αποδεικνύουν περίτρανα.

Το μήνυμα του Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφερόμενος στην τραγωδία, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Η καταστροφή στο όρος Μερόν είναι μια από τις χειρότερες που έχει βιώσει ποτέ το κράτος του Ισραήλ. Πονάμε για αυτούς που έχουν πεθάνει. Οι καρδιές μας είναι τόσο με τις οικογένειες όσο και με τους τραυματίες, για τους οποίους επιθυμούμε πλήρη ανάρρωση.»

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, υπεύθυνος για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων Πίτερ Στάνο δήλωσε:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της σε οικογένειες και φίλους των θυμάτων και στον λαό του Ισραήλ και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Συλλυπητήρια από Μητσοτάκη και ΥΠΕΞ

Τα συλλυπητήριά του για την τραγωδία σε θρησκευτική τελετή στο Όρος Μερόν στο Ισραήλ, όπου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πάνω από 100, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησή του στο Twitter.

«Οι σκέψεις μας σήμερα είναι με τον λαό του Ισραήλ. Εκ μέρους του λαού της Ελλάδας, θα ήθελα να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων» ανέφερε.

«Σας ευχόμαστε θάρρος και δύναμη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

