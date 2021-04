Newsroom eleftherostypos.gr

Στιγμές τρόμου έζησαν στο όρος Μερόν του βόρειου Ισραήλ προσκυνητές όταν εξαπλώθηκε ο πανικός με αποτέλεσμα να ποδοπατηθούν και 44 άνθρωποι να αφήσουν την τελευταία τους πνοή.

Ένας εξ’ αυτών, που πρόλαβε να γλιτώσει από το ποδοπάτημα με τους 44 νεκρούς και τους τουλάχιστον 103 τραυματίες -εκ των οποίων οι 38 σε κρίσιμη κατάσταση – νόμισε ότι θα πεθάνει βλέποντας γύρω άνδρες, γυναίκες και παιδιά να σωριάζονται στο έδαφος. «Ήμασταν στην είσοδο και αποφασίσαμε να βγούμε έξω όταν η αστυνομία μας έκλεισε τον δρόμο. Μέσα στη βιασύνη τους άρχισαν να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο. Νόμιζα ότι θα πεθάνω. Είδα νεκρούς δίπλα μου», δήλωσε στην ισραηλινή εφημερίδα Maariv.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν χαοτικές σκηνές με έξαλλους προσκυνητές να προσπαθούν να περάσουν από μεταλλικούς φράχτες για να γλιτώσουν και αστυνομικούς και τραυματιοφορείς να προσπαθούν να φθάσουν στους τραυματίες.

Tragedy in Meron: MDA is fighting for the lives of dozens wounded, and will not give up until the last victim is evacuated. 38 are in critical condition and still in the field

6 in critical condition who were evacuated

18 injured severely

2 moderately

39 lightly pic.twitter.com/xUWStFYqQh — Magen David Adom (@Mdais) April 30, 2021

Ένας επιζών είπε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet ότι η τραγωδία συνέβη την ώρα που μετακινήθηκε ένα πλήθος ανθρώπων για να δουν την εορταστική πυρά: «ξαφνικά ένα κύμα άρχισε να έρχεται προς τα έξω σαρώνοντας κι εμάς. Άνθρωποι τινάχτηκαν στον αέρα, άλλοι συνετρίβησαν στο έδαφος».

סרטון הזוי, דקות ספורות לפני האסון הקשה נראים האנשים מצטופפים במדרגות ונתקלים במחסום אנושי שעוצר אותם. מה גרם לדוחק להתפרץ בבת אחת ולציבור להימחץ? pic.twitter.com/4VBzW5jfNE — ישראל כהן (@Israelcohen911) April 29, 2021

Ένας από τους προσκυνητές νόμισε ότι σήμανε συναγερμός για βόμβα όταν άκουσε τα μηνύματα από τα μεγάφωνα που καλούσαν το πλήθος να διαλυθεί. «Ουδείς φαντάστηκε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί εδώ. Η χαρά έγινε θρήνος, το φως έγινε βαθύ σκοτάδι», είπε στο ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Έναν άλλο μόλις που πρόλαβε ένας αστυνομικός να τον τραβήξει μακριά. «Τα δευτερόλεπτα κύλισαν σαν αιώνες, υπήρχαν νεκροί παντού γύρω μας», είπε στο Ynet.

Dozens of people were killed in a stampede at a Jewish pilgrimage site in the north of #Israel, rescue services say.https://t.co/T89BtGAg0S pic.twitter.com/kgUhG00EfU — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 30, 2021

Ένας 24χρονος, ονόματι Ντβιρ, είπε στο ραδιοφωνικό σταθμό των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλο ότι «μάζες ανθρώπων ωθούνταν στην ίδια γωνία και δημιουργήθηκε μια δίνη». Όπως περιέγραψε «η πρώτη σειρά των ανθρώπων σωριάστηκε στο έδαφος» και ακολούθησε στη συνέχεια η δεύτερη, όπου βρισκόταν κι ίδιος. «Λίγο έλειψε να πεθάνω», είπε.

Many injured and dead after collapse of a platform with thousands of people during the massive #Jewish celebration of #LagBaomer​ on Mount #Meron #Israel #breaking #BreakingNews pic.twitter.com/xPDFRvJIZh — Biblical Watchman (Breaking News Alerts) (@Satoshian2) April 30, 2021

Μέσα στον πανικό τραυματιοφορείς προσπαθούσαν να σώσουν όσο περισσότερες ζωές μπορούσαν. Μια εθελόντρια νοσοκόμα, η Καλανίτ Ταούμπ, είπε στο CNN ότι όπου κι αν έστρεφε το βλέμμα του έβλεπε νοσοκόμους να επιχειρούν καρδιοπνευμονική ανάνηψη (CPR) σε τραυματίες. «Είδα στην κυριολεξία να γίνονται CPR σε πάνω από είκοσι άτομα ταυτόχρονα. Όπου κι αν κοίταζες, έβλεπες ανθρώπους να κάνουν CPR. Και λίγο μετά να ανακοινώνουν το θάνατο του ενός μετά του άλλου», είπε. Η ίδια παρείχε ψυχολογική υποστήριξη σε δεκάδες άτομα μετά την τραγωδία. «Τριγυρνούσα επί ώρες στο σημείο κι έβλεπα ανθρώπους να ξεσπάνε σε λυγμούς, ή να ατενίζουν με κενό βλέμμα τον ουρανό. Δεν μπορούσαν να συνέλθουν… Μέσα σε δευτερόλεπτα, από εκεί που έβλεπες ανθρώπους χαρούμενους να τραγουδούν η γιορτή μετατράπηκε σε μαζικό χάος, πανδαιμόνιο και θάνατο», ανέφερε.

#BREAKING ALERT: At least 37 people have been killed and dozens critically injured at a mass stampede during Lag B’Omer celebrations in Mount Meron, #Israel

The death toll is expected to rise.pic.twitter.com/TSWTmGfUwE — The A&O Board PSF (@AOBPSF) April 29, 2021

Στην εβραϊκή θρησκευτική γιορτή του Λαγκ Μπα Όμερ, γύρω από τον φερόμενο τάφο του ραβίνου Σιμόν Μπαρ Γιοχάι, που ήταν ταλμουδιστής του 2ου αιώνα μ.Χ. και στον οποίο αποδίδεται το Ζοχάρ, κεντρικό βιβλίο του εβραϊκού μυστικισμο βρισκόντουσαν πάνω απο 10.000 άτομα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους διοργανωτές περισσότερα από 650 λεωφορεία ναυλώθηκαν από όλη τη χώρα μεταφέροντας περίπου 30.000 άτομα. Περίπου 5.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για την ασφάλεια του προσκυνήματος.

Israel: Another 669 helicopter has been deployed. Two more additional helicopters in the air. Due to an incident where a bridge collapse left many dead in Meron. Unit 669 is a rescue unit from the Israeli Defense Forces.#BREAKING pic.twitter.com/PDuXBX87G2 — Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) April 30, 2021

Μέσω Twitter, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για «δυσβάστακτη καταστροφή» και πρόσθεσε «όλοι προσευχόμαστε να είναι καλά τα θύματα».

