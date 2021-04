Newsroom eleftherostypos.gr

Ένας πολυτελής γάμος κοστίζει ακριβά και μια γυναίκα από την Νέα Υόρκη βρήκε, μάλλον, τον τρόπο να κάνει απόσβεση.

Η χρήστης του TikTok Μακένζι Νιούκομπ σχεδίαζε μια πολυτελή εκδήλωση για το γάμο της, που θα λάβει χώρα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Καθώς όμως η πανδημία του κορωνοϊού της χάλασε τα σχέδια, η Νιούκομπ και ο μέλλων σύζυγός της αποφάσισαν να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου σε μια πιο σεμνή τελετή με λίγους καλεσμένους στην Μασαχουσέτη.

Έχοντας όμως, ήδη κλείσει εστιατόριο για 80 άτομα, DJ, φωτογράφους και λουλούδια και μη θέλοντας να προβεί σε ακύρωση των παραπάνω (με κίνδυνο ίσως να χάσει αρκετά χρήματα), το ζευγάρι σκέφτηκε να αποζημιωθεί με έναν περισσότερο πρωτότυπο τρόπο.

Έτσι, σε βίντεο που ανάρτησε πρόσφατα η Μακένζι στον λογαριασμό της στο TikTok, το γαμήλιο πακέτο που αγόρασε για 25.000 δολάρια τίθεται προς μεταπώληση για 15.000 δολάρια.

Ήδη, πάμπολλοι χρήστες έχουν σχολιάσει τις φωτογραφίες των χώρων, των λουλουδιών κτλ., χαρακτηρίζοντάς τες «ονειρεμένες».

Ο γάμος- κοψοχρονιά φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ανάμεσα στους υποψήφιους αγοραστές, με την Μακένζι να ανακοινώνει πρόσφατα πως οι προσφορές που λαμβάνει είναι αμέτρητες και ότι έχει αρχίσει ήδη να «ξεδιαλέγει» ζευγάρια, για να βρει το τυχερό.

Η Κάτριν Σμιθ, μόνιμη κάτοικος Μελβούρνης, αποφάσισε να αποσυρθεί στις ακτές της Βικτόρια, αναζητώντας μια ήσυχη ζωή κοντά στη φύση για όσο θα διαρκούσε το λοκντάουν.

Καθώς στην εξοχή ο χρόνος κυλά αλλιώς, η Σμιθ αφοσιώθηκε στην παρατήρηση και την καταγραφή των εξωτικών πτηνών που προσγειώνονταν στη βεράντα του σπιτιού της.

Θέλοντας να μοιραστεί τους χαριτωμένους επισκέπτες της με τον έξω κόσμο, η Σμιθ ξεκίνησε να ποστάρει τα βιντεάκια στο Instagram και το TikTok όπου, προς έκπληξή της, τα κλιπάκια έγιναν πολύ γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια θεάσεις.

Τώρα και καθώς η πανδημία αρχίζει, ευτυχώς, να κλείνει τον κύκλο της, η γυναίκα βρίσκεται αντιμέτωπη με το δίλημμα του εάν αξίζει, τελικά, να επιστρέψει στην πόλη ή όχι.

Χρησιμοποιώντας ένα μικροσκόπιο τσέπης, ο Ρώσος κοσμηματοπώλης Μιχαήλ Μιαγκόφ έβγαλε τα…μάτια του, δουλεύοντας επί 3 ημέρες πάνω σε ένα κόκκο ρυζιού, στον οποίο έδωσε με λεπτομέρεια το σχήμα του θρυλικού τέρατος.

Η λεπτοδουλειά που έκανε ο Μιαγκόφ είναι πράγματι αριστοτεχνική, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη το εξαιρετικά μικρό μέγεθος του υλικού, πάνω στο οποίο δούλεψε.

Πέρα από το μέγεθος του κόκκου, ο καλλιτέχνης, χρειάστηκε να λάβει υπόψη το πόσο εύθραυστος είναι, προσέχοντας ανά πάσα στιγμή, όπως λέει ο ίδιος, να μην τον διαλύσει με κάποια περισσότερο απότομη ή υπερβολική κίνησή του.

Συγκίνηση προκαλεί το βίντεο από νοσοκομείο στην Οτάβα του Καναδά, όπου μία νοσηλεύτρια σε ΜΕΘ, η Έιμι- Λιν Χάουσον, παίζει κιθάρα και τραγουδά για τους ασθενείς της.

Το τραγούδι που ερμηνεύει η Χάουσον έχει τον τίτλο «You are not alone» («Δεν είστε μόνοι») και το βίντεο με την ερμηνεία της, που αναρτήθηκε στο Twitter από τον επίσημο λογαριασμό του νοσοκομείου, έγινε δεκτό με μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη από τους – σχεδόν 75.000- θεατές που το παρακολούθησαν.

This is Amy-Lynn. An endoscopy nurse at The Ottawa Hospital, who has recently been redeployed to the ICU.

Here she is with a beautiful song for our patients… “You are not alone”.

Thank you for lifting our spirits, Amy-Lynn! 💙#StrongerTogether pic.twitter.com/Xn11mNr44D

— The Ottawa Hospital (@OttawaHospital) April 24, 2021