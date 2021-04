Newsroom eleftherostypos.gr

Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Αγγλίας έκοψε ένα χρυσό νόμισμα βάρους 10 κιλών και αξίας 10.000 λιρών.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο νόμισμα που έχει παραχθεί ποτέ, τουλάχιστον στην Αγγλία, ενώ για τη δημιουργία του χρειάστηκαν 400 ώρες, συμπεριλαμβανομένων 4 ημερών που ξοδεύτηκαν μόνο για το γυάλισμά του.

Today we unveil the final coin in our Queen’s Beasts #bullion series, featuring all 10 creatures on a single coin design. The Queen’s Beasts #bullion series has grown in popularity amongst #investors across the globe. #Invest today: https://t.co/Yj51o7LRy7 pic.twitter.com/jgqdEBpvYm

Η δημιουργία του νομίσματος, με διάμετρο 20 εκατοστών, επετεύχθη τόσο μέσω παραδοσιακών τεχνικών, όσο και μέσα από την αξιοποίηση πρωτοπόρου τεχνολογίας.

Our talented team of designers, engineers and master craftspeople have been busy working behind the scenes on something very exciting and a first in our 1,100 year history. We will be revealing all tomorrow, so keep an eye on our channels! pic.twitter.com/5iJ55pEDvy

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) April 28, 2021