Ινδονησία: Έκρηξη έξω από εκκλησία – Πληροφορίες για θύματα

Έκρηξη, που σύμφωνα με εκτιμήσεις οφείλεται σε βόμβα, σημειώθηκε έξω από καθολική εκκλησία στην πόλη Μακασάρ της Ινδονησίας σήμερα προκαλώντας θύματα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Την ώρα της έκρηξης το εκκλησίασμα βρισκόταν εντός του ναού, όπως δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νότιου Σουλαουέζι Ε. Ζούλπαν.

«Βλέπουμε ότι υπάρχουν θύματα και ανθρώπινα μέλη. Δεν ξέρουμε ακόμα εάν προέρχονται από τον δράστη ή από τους αυτούς που βρίσκονταν εκεί κοντά», δήλωσε.

