Τι λέει στο Eleftherostypos.gr Έλληνας ναυτικός από την Διώρυγα του Σουέζ [Αποκλειστικές εικόνες]

Ανδρέας Ντίνης

Please enable JavaScript Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Σε «αχαρτογράφητα νερά» κινείται η παγκόσμια ναυσιπλοΐα μετά και το μεγάλο «μποτιλιάρισμα» με το φορτηγό πλοίο που μπλοκάρει τη διέλευση των πλοίων στην Διώρυγα του Σουέζ.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες της αιγυπτιακής κυβέρνησης και των αρμοδίων αρχών της για να αποκολληθεί το γιγαντιαίο κοντεϊνεράδικο Ever Given μέχρι στιγμής δεν υπάρχει θετική έκβαση.

Εικόνα της κατάσταση που επικρατεί στο σημείο έδωσε στο Eleftherostypos.gr Έλληνας ναυτικός σε τάνκερ ελληνικών συμφερόντων που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στο τάνκερ βρίσκονται συνολικά 26 άτομα εκ των οποίων οι 8 είναι Έλληνες και οι υπόλοιποι Φιλλιπινέζοι και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Όπως αναφέρει Έλληνας ναυτικός η εικόνα που έχουν δεν είναι καλή καθώς όπως αναφέρει «το καλύτερο σενάριο είναι η αποκόλληση του Ever Given να γίνει σε μια εβδομάδα και στην χειρότερη να κρατήσει έναν μήνα».

Από την μεριά της Ερυθράς Θάλασσας είναι τουλάχιστον 80-100 πλοία όπως θα δείτε και στις αποκλειστικές φωτογραφίες του Eleftherostypos.gr .

Συνεχίζεται η «μάχη»

Οι Αρχές του καναλιού ενημερώνουν, ότι 14 ρυμουλκά προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την πλημμυρίδα της ημέρας και ακόμα περισσότερα θα φτάσουν αύριο Κυριακή εάν αποτύχει και η τελευταία προσπάθεια.

Το Ever Given είναι σφηνωμένο στο κανάλι – μια από τα πιο πολυσύχναστες εμπορικές θαλάσσιες οδούς στον κόσμο – από την Τρίτη και μέχρι αυτήν την ώρα περισσότερα από 300 πλοία περιμένουν και στις δύο πλευρές του καναλιού.

Κάποιοι πλοιοκτήτες έδωσαν εντολή να πάρουν άλλη ρότα τα καράβια τους για να μην χάνουν χρόνο και εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι αργά την Παρασκευή, οι βυθοκόροι είχαν μετακινήσει περίπου 20.000 τόνους άμμου από τα ύφαλα του Ever Given ενώ 9.000 τόνοι θαλάσσιου έρματος έχουν αφαιρεθεί από το πλοίο.

Ο πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ, Οσάμα Ραμπία, τόνισε σήμερα ότι «είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το πότε θα επιλυθεί το πρόβλημα με το φορτηγό πλοίο που μπλοκάρει τη διέλευση των πλοίων».

Να σημειωθεί ότι ο ίδιος αξιωματούχος είπε ότι το πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε από αμμοθύελλα, μη δίνοντας όμως άλλες λεπτομέρειες.

Το μπλοκάρισμα της διώρυγας δυσχεραίνει την ομαλή διεξαγωγή των γραμμών τροφοδοσίας πολλών αγαθών, που ήδη «ζορίζονται» λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των διάφορων εμποδίων και καθυστερήσεων που αυτή επιβάλλει.

Για κάθε μέρα που παραμένει μπλοκαρισμένο στη διώρυγα του Σουέζ, το Ever Given παρεμποδίζει την μεταφορά 9,6 δις δολαρίων (8,2 δις ευρώ) σε αγαθά. Με άλλα λόγια, κάθε ώρα που το Ever Given μένει κολλημένο, «θυσιάζονται» 400 εκατ. δολάρια (300,4 εκατ. ευρώ) σε αγαθά που θα μπορούσαν να περνάνε από τη διώρυγα.

Σύμφωνα με δεδομένα του ναυτιλιακού περιοδικού Lloyd’s List, κάθε μέρα περνά από τη διώρυγα φορτίο αξίας περίπου 5,1 δις δολαρίων (4,3 δις ευρώ), που ταξιδεύει προς τα δυτικά, ενώ προς τα ανατολικά ταξιδεύει φορτίο αξίας 4,5 δις δολαρίων (3,8 δις ευρώ).

Ποιο είναι το πλοίο Ever Giver

Οι εικόνες και τα βίντεο από τη Διώρυγα του Σουέζ με το πλοίο να έχει φρακάρει έχουν κάνει το γύρο του κόσμου, με τις διαστάσεις του πλοίου να προκαλούν δέος. Το πλοίο έχει πλάτος 59 μέτρα και μήκος 400 μέτρα, δηλαδή περίπου 100 μέτρα μεγαλύτερο από τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι. Ο μεταλλικός πύργος στο Παρίσι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δίνονται στο site του έχει ύψος 312 μέτρα ή 324 (με την κεραία).

Το πλοίο των 200.000 τόνων είναι το 13ο μεγαλύτερο στον κόσμο.

Η Evergreen Marine Corp., μια μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία που εδρεύει στην Ταϊβάν και διαχειρίζεται το πλοίο, αναφέρει σε δήλωσή της προς το Associated Press ότι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν το Ever Given κατά την είσοδό του στη Διώρυγα του Σουέζ από την Ερυθρά Θάλασσα, αλλά κανένα από τα εμπορευματοκιβώτιά του δεν βυθίστηκε. Αιγύπτιος αξιωματούχος μιλώντας στο ίδιο πρακτορείο έριξε επίσης την ευθύνη για το συμβάν σε ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή.

Σχεδόν 19.000 πλοία – περίπου 51 ημερησίως- με καθαρή χωρητικότητα 1,17 δισ. τόνων πέρασαν πέρυσι από τη μήκους 193 χλμ. Διώρυγα του Σουέζ, από την οποία διέρχεται και το 12% του παγκόσμιου εμπορικού όγκου. Δεξαμενόπλοια έχουν ακινητοποιηθεί κοντά στη διώρυγα, που συνδέει τη Μεσόγειο με τον Ινδικό Ωκεανό, εν αναμονή της απομάκρυνσης του Ever Given, εγχείρημα που αποδεικνύεται δύσκολο μέχρι στιγμής με τις αιγυπτιακές Αρχές να έχουν επιστρατεύσει ακόμη και βαριά μηχανήματα για να σκάψουν την άμμο γύρω από το φορτηγό πλοίο.

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις

Ειδήσεις σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr