Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ θα ήταν ο καταλληλότερος ηγέτης σε περίπτωση επίθεσης εξωγήινων, σύμφωνα με έρευνα που έγινε στη Βρετανία.

Ο 73χρονος ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, χαρούμενος για την εκλογή του, ανέβασε το αποτέλεσμα της έρευνας στον λογαριασμό του στο Twitter και έγραψε με αρκετή δόση χιούμορ(;): «Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που πιστεύουν σε μένα. Είμαι έτοιμος να υπηρετήσω».

I want to thank the people for putting their faith in me. I am ready to serve. https://t.co/RiBtNmWtVi

— Arnold (@Schwarzenegger) March 18, 2021