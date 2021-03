ΗΠΑ: Τυφώνας σαρώνει την Αλαμπάμα- Στους 5 οι νεκροί

Newsroom eleftherostypos.gr

«Κύμα» τυφώνων σαρώνει τον Νότο της Αμερικής, έχοντας αφήσει ήδη πίσω του πολλές υλικές ζημιές και 5 νεκρούς.

Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί μερικώς ή ολοκληρωτικά και εκατοντάδες δέντρα έχουν ξεριζωθεί, ειδικά στην Πολιτεία της Αλαμπάμα.

Στην Αλαμπάμα, όπου η έλευση των τυφώνων υπήρξε μέχρι στιγμής σφοδρότερη, καταγράφηκαν και οι 5 θάνατοι.

Η κυβερνήτης της Αλαμπάμα, Κέι Άιβι, προειδοποιεί τους κατοίκους να μείνουν σε επιφυλακή, καθώς το καιρικό φαινόμενο δεν έχει παρέλθει ακόμα πλήρως.

Παράλληλα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του Twitter, λέγοντας στους κατοίκους, με κεφαλαία γράμματα:

«ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΔΕΤΕ ΤΟΝ ΤΥΦΩΝΑ! Αν βρίσκεστε στον δρόμο του, ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΜΕΣΑ!»

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως και το Twitter, πολλοί από τους κατοίκους ανεβάζουν βίντεο, με τα οποία καταγράφουν την έλευση του τυφώνα στις γειτονιές τους:

We are ok here, power out but major damage just across from us on Cargile Creek, Lake Mitchell. I heard it coming over, houses destroyed and SO cutting through trees to get to homes across from us. #alwx @spann pic.twitter.com/ONeGpKuYHG

— Chamber of Kimmerce (@kimt205) March 26, 2021