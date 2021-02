Σφοδρή κακοκαιρία «σφυροκοπά» τη Μόσχα: Προβλήματα στις μεταφορές από τη χιονόπτωση

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι κάτοικοι της Μόσχας βρίσκονται αντιμέτωποι με τη χειρότερη χιονόπτωση των τελευταίων δεκαετιών.

Δεκάδες ήταν τα μποτιλιαρίσματα στους οδικούς κόμβους και προκλήθηκαν αρκετά τροχαία λόγω του παγετού.

Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας ξεκίνησε την Πέμπτη και κορυφώθηκε το Σάββατο και την Κυριακή με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και βαριά χιονόπτωση.

Mountains of #snow cause closure of multiple roads across #Moscow

VIDEOS: https://t.co/qooIXRPNzS pic.twitter.com/kNmK3oCE64

— RT (@RT_com) February 15, 2021