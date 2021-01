Δείτε live την ορκωμοσία Μπάιντεν: Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν έγραψε σήμερα στο Twitter ότι μια “καινούρια ημέρα” ανατέλλει στην Αμερική, λιγότερο από τρεις ώρες πριν από την ορκωμοσία του διαδεχόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με μία δέσμη 17 διαταγμάτων ο Μπάιντεν ξεκινά την αποξήλωση της πολιτικής Τραμπ

“Μια καινούρια ημέρα στην Αμερική”, έγραψε σε ένα τουίτ ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα ανήμερα της μεταβίβασης της εξουσίας.

Αφού παραστεί σε μια λειτουργία στην Ουάσινγκτον συνοδευόμενος από τους επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, ο Τζο Μπάιντεν αναμένεται να μεταβεί στο Καπιτώλιο προκειμένου να ορκιστεί προς το μεσημέρι (τοπική ώρα).

It’s a new day in America. — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

Τζο Μπάιντεν και Καμάλα Χάρις έφθασαν στο Καπιτώλιο, για την ορκωμοσία. Η τελετή ξεκινά στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος.

Pres.-elect Joe Biden and Vice Pres.-elect Kamala Harris arrive for their inauguration ceremony. https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/VIf8EHgk77 — ABC News (@ABC) January 20, 2021

Νωρίτερα είχαν παρακολουθήσει τη λειτουργία στον ναό του Αγίου Ματθαίου.

Ο Τζο Μπάιντεν θα ορκιστεί 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ στην τελετή στο Καπιτώλιο που θα ξεκινήσει στις 6:00 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Η ορκωμοσία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 7:00 το απόγευμα.

Δείτε live

Άφιξη καλεσμένων

Λίγα λεπτά πριν την ορκωμοσία, ο Μπάιντεν ανέβασε ένα tweet στο οποίο εκφράζει την αγάπη του στη σύζυγό του Τζιλ

«Σ ‘αγαπώ, Jilly και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων που σε έχω μαζί μου στο ταξίδι που έρχεται.», έγραψε και συμπεριέλαβε ένα σύντομο βίντεο με τους δυο τους να κρατούν τα χέρια καθώς έφτασαν για την τελετή.

I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

Ομπάμα προς Μπάιντεν: “Αυτή είναι η στιγμή σου”

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα έκανε tweet αναφερόμενος στον εκλεγμένο Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν πριν την ορκωμοσία του, δίνοντάς του συγχαρητήρια και λέγοντάς του “αυτή είναι η στιγμή σου”.

JUST IN: Former Pres. Barack Obama to his vice president and Pres.-elect Joe Biden just ahead of his inauguration: "This is your time." https://t.co/nF9axjviK1 #InaugurationDay pic.twitter.com/FS5S6x37bI — ABC News (@ABC) January 20, 2021

Κατά την παρουσία του στον καθεδρικό ναό, ο Μπάιντεν συνοδευόταν και από τους τέσσερις ηγέτες του Κογκρέσου, σύμφωνα με το CNN, συμπεριλαμβανομένου του ρεπουμπλικάνου ηγέτη της Γερουσίας, Μιτς ΜακΚόνελ και του ηγέτη των Δημοκρατικών Τσακ Σούμερ.

Μαζί του ήταν, επίσης, η Καμάλα Χάρις και η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι.

Η λειτουργία αυτή «είναι ένα σημαντικό μέρος του σεβασμού στην παράδοση», εξήγησε ο γερουσιαστής Κρις Κουνς, στενός σύμμαχος του Μπάιντεν, ο οποίος είναι πιστός Καθολικός.

Joe Biden and Kamala Harris attend inaugural church service at the Cathedral of St. Matthew the Apostle along with congressional leaders. https://t.co/2pnC6CISOp #InaugurationDay pic.twitter.com/zFhjT7onBs — ABC News (@ABC) January 20, 2021

Το πρόγραμμα της ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν

Ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν αναλαμβάνει σήμερα τα καθήκοντά του ως 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, σε μια ιστορική και ασυνήθιστη ημέρα, λόγω των πολύ αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας, η οποία θα κορυφωθεί με την ορκωμοσία του στην Ουάσιγκτον.

– Μετά τη λειτουργία, η αυτοκινητοπομπή του εκλεγμένου προέδρου θα κατευθυνθεί στο Καπιτώλιο, όπου περίπου στις 18.00 ώρα Ελλάδας, θα ξεκινήσει η τελετή της ορκωμοσίας, στην τεράστια εξέδρα που έχει στηθεί απέναντι από το National Mall της Ουάσιγκτον. Εκεί έχουν στηθεί περίπου 200.000 σημαίες αντικαθιστώντας τον αριθμό των πολιτών που εάν δεν ήταν η πανδημία, θα μπορούσαν να παρίστανται στην τελετή.

– Ο Τζο Μπάιντεν και η εκλεγμένη αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις θα ορκιστούν περίπου στις 19.00 ώρα Ελλάδας. Πρώτα θα γίνει η ορκωμοσία του Μπάιντεν μπροστά από το Καπιτώλιο και θα ξεκινήσει με επίκληση από τον Λιό Τζ. Ο’Ντόνοβαν, πάστορα που έχει μακροχρόνια φιλία με την οικογένεια Μπάιντεν.

Στη συνέχεια η Άντρεα Χολ, πυροσβέστης από την Τζόρτζια που έγινε η πρώτη Αφροαμερικανίδα που προήχθη στη θέση του αρχηγού πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιοχής της, θα είναι επικεφαλής της δήλωσης αφοσίωσης στη σημαία.

Θα ακολουθήσει ο εθνικός ύμνος από την Lady Gaga και η ποιήτρια Αμάντα Γκόρμαν θα διαβάσει ένα ποίημα. Στη συνέχεια ο αιδεσιμότατος Σιλβέστερ Μπίμαν, φίλος του Μπάιντεν και του γιου του που έχει φύγει από τη ζωή, θα δώσει την ευλογία του. Η τελετή περιλαμβάνει και εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία θα τραγουδήσει προς τιμήν του νέου προέδρου.

Η ορκωμοσία της Καμάλα Χάρις, της πρώτης γυναίκας αντιπροέδρου των ΗΠΑ, θα γίνει από τη δικαστή Σόνια Σοτομαγιόρ ενώ η ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν θα γίνει από τον Τζον Ρόμπερτς, τον πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Ο Μπάιντεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη Βίβλο που είναι στην οικογένειά του από το 1893 ενώ η Χάρις θα ορκιστεί σε δύο Βίβλους. Η μία ανήκει στην αγαπημένη της γειτόνισσα Ρετζίνα Σέλτον και άλλη στον Θέργκουντ Μάρσαλ, του πρώτου αφροαμερικανού που ανέλαβε θέση στο Ανώτατο Δικαστήριο.

– Mετά την ορκωμοσία, ο νέος πρόεδρος θα εκφωνήσει την πρώτη ομιλία του στην οποία αναμένεται ότι θα παρουσιάσει το όραμά του «για την αντιμετώπιση της πανδημίας, την ανοικοδόμηση, την ένωση και την επούλωση του έθνους».

– Μετά τις 14.00 τοπική ώρα (22.00 ώρα Ελλάδας), Τζο Μπάιντεν και Καμάλα Χάρις, συνοδευόμενοι από τους συζύγους του, θα παρακολουθήσουν την πομπή κάθε σώματος των ενόπλων δυνάμεων, ένα τελετουργικό που σηματοδοτεί την ειρηνική μετάβαση εξουσίας στον νέο αρχηγό του γενικού επιτελείου.

– Στις 17.30 τοπική ώρα (1.30 ξημερώματα Ελλάδας) θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνου από τον νέο πρόεδρο στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον. Οι πρώην πρόεδροι Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους και Μπιλ Κλίντον θα παραστούν σε αυτή την τελετή, μαζί με τις πρώην «Πρώτες Κυρίες» Μισέλ Ομπάμα, Λόρα Μπους και Χίλαρι Κλίντον.

Στη συνέχεια ο Μπάιντεν θα επιστρέψει με την αυτοκινητοπομπή του στην Ουάσιγκτον. Στον Λευκό Οίκο αναμένεται ότι θα υπογράψει αργότερα τα πρώτα 17 προεδρικά διατάγματα της θητείας του.

– Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις θα απευθυνθούν στο έθνος σε μια ειδική τηλεοπτική εκπομπή με παρουσιαστή τον ηθοποιό Τομ Χανκς, η οποία θα ξεκινήσει στις 20.30 το βράδυ (τοπική ώρα)- (4.30 ξημερώματα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί από όλα τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα.

Στο πανηγυρικό σόου, υπό τον τίτλο: «Γιορτάζουμε την Αμερική», θα κάνουν την εμφάνισή τους πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες όπως οι Τζον Μπον Τζόβι, Μπρους Σπρίνγκστιν και Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε μια επιστολή για τον Τζο Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε μια επιστολή στον διάδοχό του Τζο Μπάιντεν προτού αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζαντ Ντίρι, ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, λίγο μετά την αναχώρησή του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που αρνείται να αποδεχθεί την ήττα του για περισσότερους από δύο μήνες, δεν έχει συγχαρεί μέχρι στιγμής τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του.

Η επιστολή που άφησε στο Οβάλ Γραφείο για τον διάδοχό του αποτελεί παράδοση στις ΗΠΑ.

«Δεν είμαστε προσωρινοί κάτοχοι αυτής της θέσης», είχε γράψει πριν από τέσσερα χρόνια ο Μπαράκ Ομπάμα.

«Αυτή η θέση μας καθιστά προστάτες των θεσμών και των δημοκρατικών παραδόσεων όπως το κράτος δικαίου, τη διάκριση των εξουσιών, την προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων για τα οποία οι πρόγονοί μας πολέμησαν», συμπλήρωνε.

Ειδήσεις

Ο Τραμπ τήρησε την παράδοση: Άφησε επιστολή στον Μπάιντεν πριν αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο

Καρέ – καρέ η αποχώρηση Τραμπ από τον Λευκό Οίκο και η υπόσχεση πως θα ξαναγυρίσει

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr