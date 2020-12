Ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη στο Μπρίστολ – Πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες

Newsroom eleftherostypos.gr

Συναγερμός σήμανε Μπρίστολ μετά από έκρηξη σε αποθήκη.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματίες όπως μεταδίδει το skynews.

Η πυροσβεστική υπηρεσία επιβεβαίωσε στην Bristol Post ότι υπήρξαν «θύματα» ως αποτέλεσμα του συμβάντος, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Πυροσβέστες από έξι διαφορετικούς πυροσβεστικούς σταθμούς κλήθηκαν να βοηθήσουν. Οι Αρχές χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως «σοβαρό».

BREAKING: Emergency crews are dealing with a large explosion at a warehouse in Avonmouth, near Bristol. There are reports of casualties.

More on this breaking story: https://t.co/NqLoT7q2Vj pic.twitter.com/u5C0lS2Fmi

— Sky News (@SkyNews) December 3, 2020