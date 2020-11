Θετικός στον κορωνοϊό ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου – Ήταν στο πάρτι των εκλογών χωρίς μάσκα

Newsroom eleftherostypos.gr

Κορωνοϊός – ΗΠΑ: Ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Μαρκ Μέντοους διαγνώστηκε με κορωνοϊό, δήλωσαν στο Reuters μια πηγή με γνώση του θέματος και ένας δημοσιογράφος του Bloomberg.

Δεν κατέστη άμεσα σαφές πότε ή πώς ο ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας προσβλήθηκε από την νόσο.

Ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου συνόδευε τακτικά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις εμφανίσεις του κατά τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής του εκστρατείας, πριν τις αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Εξάλλου ο Μέντοους παρίστατο στο πάρτι που πραγματοποιήθηκε το βράδυ των εκλογών στον Λευκό Οίκο, στο οποίο συμμετείχαν δεκάδες υποστηρικτές του Τραμπ.

