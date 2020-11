ΗΠΑ-εκλογές: Κακά μαντάτα για τον Τραμπ από το Ουισκόνσιν [live ο διαδραστικός χάρτης με τα αποτελέσματα]

Newsroom eleftherostypos.gr

ΗΠΑ-εκλογές: Ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν προηγείται στο Μίσιγκαν, με ποσοστό 49,5% έναντι 48,9% του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με καταμετρημένο το 92% των ψήφων, σύμφωνα με την εταιρεία δημοσκοπήσεων Edison Research.

Στην κομητεία Γουέιν, όπου βρίσκεται το Ντιτρόιτ, με καταμετρημένο το 76,1%, ο Μπάιντεν συγκεντρώνει ποσοστό 66,9% και ο Τραμπ 31,7%.

Σύμφωνα με τις επίσημες Αρχές, καταμετρήθηκαν όλες οι ψήφοι στο Ουισκόνσιν και ο Μπάιντεν κέρδισε με 20.697 ψήφους. Με βάση τα όσα αναφέρει στο NBC ο υπεύθυνος της εκλογικής διαδικασίας, ο Δημοκρατικός υποψήφιος βάζει έτσι στο… σακούλι ακόμη 10 εκλέκτορες.

BREAKING Wisconsin Elections Commission Administrator says on @NBCNews: “All of the ballots have been counted.” Joe Biden has won Wisconsin by 20,697 votes.

— Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) November 4, 2020