Live από το Eleftherostypos.gr οι εκλογές-θρίλερ στις ΗΠΑ – Τα αποτελέσματα, οι δηλώσεις και το παρασκήνιο [Live streaming και διαδραστικοί χάρτες]

06:17 Ο Τραμπ προηγείται οριακά στην κρίσιμη Β.Καρολίνα, με 74.000 ψήφους σε 92% ποσοστό καταμέτρησης.

06:15 Στο κρίσιμο Οχάιο η καταμέτρηση έχει φτάσει στο 92%, με τον Τραμπ να προηγείται με 420.000 ψήφους.

06:11 Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να κερδίζει τις πολιτείες: Φλόριντα, Νέο Μεξικό, Λουιζιάνα, Βόρεια Ντακότα, Νότια Ντακότα, Γουαϊόμινγκ, Γιούτα, Νεμπράσκα, Αϊντάχο. Ο Τζο Μπάιντεν φαίνεται να κερδίζει τις πολιτείες: Κολοράντο, Νιου Χάμσάιρ, Καλιφόρνια, Όρεγκον, Ουάσινγκτον.

06:09 Οριστική φαίνεται να είναι η νίκη του Τραμπ στη Φλόριντα, όπου προηγείται με 380.000 ψήφους έναντι του Μπάιντεν. Οι ψήφοι έχουν καταμετρηθεί στο 98%.

06:04 Σύμφωνα με πρόβλεψη του CNN, ο Τραμπ θα κερδίσει το Ουαιόμινγκ.

06:03 Οι Δημοκρατικοί διατήρησαν και μάλιστα ενίσχυσαν την πλειοψηφία τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα Fox News και ABC. Οι Δημοκρατικοί προβλέπεται να κερδίσουν τέσσερις με πέντε έδρες επιπλέον στη Βουλή, σύμφωνα με τα τηλεοπτικά αυτά δίκτυα. Αυτή τη στιγμή διαθέτουν 232 σε σύνολο 435 εδρών. Οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν τη Γερουσία.

06:02 Το CNN προβλέπει ότι ο Μπάιντεν θα κερδίσει το Όρεγκον.

06:00 Οι εταιρείες στοιχημάτων πλέον δίνουν φαβορί τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάνω από 1,5 δισ. δολάρια στοιχηματίστηκαν στις αμερικανικές εκλογές.

05:58 Στην Αριζόνα στο 73% των καταγεγραμμένων ψήφων, ο Μπάιντεν συγκεντρώνει το ποσοστό του 53.7% έναντι του 45% του Τραμπ.

05:53 Στην Οκλαχόμα ο Τραμπ κερδίζει με 65,3% σε ποσοστό 92% της καταμέτρησης των ψήφων.

05:52 Πρόβλεψη CNN ότι ο Τραμπ θα κερδίσει το Μιζούρι.

05:47 60% καταμέτρηση στη Τζόρτζια με 355.000 ψήφους στον Τραμπ. Με 163.000 ψήφους μπροστά ο Τραμπ και σε Μίσιγκαν. Στη Β.Καρολίνα (92% καταμετρηθείσες ψήφοι) ο Τραμπ προηγείται με 58.000 ψήφους, ενώ στο Οχάιο (87% καταμετρηθείσες) με 353.000.

05:46 Σε Πενσυλβανία, Μίσιγκαν και Ουισκόνσιν ενδέχεται να αλλάξουν τα ποσοστά όταν θα προχωρήσει η καταμέτρηση της επιστολικής ψήφου. Και στις τρεις προηγείται ο Τραμπ.

05:43 Στην Ν.Καρολίνα την θέση στη Γερουσία κέρδισε ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Λίντσεϊ Γκράχαμ.

05:42 Αυτή την στιγμή με βάση τα επίσημα αποτελέσματα ο Τζο Μπάιντεν συγκεντρώνει 98 εκλέκτορες έναντι 95 του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ό,τι έχει να κάνει με την παράσταση νίκης ο Τραμπ φαίνεται ότι έχει 247 εκλέκτορες.

05:32 Ο Τραμπ κέρδισε τη Γιούτα.

05:31 Ο Τραμπ υπερέχει στους λευκούς , ο Μπάιντεν σε όλες τις υπόλοιπες εθνότητες.

05:27 40.040.000 ψήφους έχει πάρει συνολικά ως τώρα ο Τραμπ, 38.257.551 ο Μπάιντεν.

05:22 Ο πρώην γιατρός του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Ομπάμα, ο ναύαρχος Ρόνι Τζάκσον, κέρδισε θέση στην Βουλή των Αντιπροσώπων από το Τέξας όπου ήταν υποψήφιος, κατεβαίνοντας με τους Ρεπουμπλικανούς.

05:18 Ο Τραμπ προηγείται σε Β.Καρολίνα με 30.000 ψήφους σε ποσοστό 91% καταμετρηθέντων ψήφων και Οχάιο με 240.000 στο 80% των ως τώρα καταμετρηθέντων ψήφων.

05:15 Έκλεισαν οι κάλπες σε Αιντάχο, Μοντάνα, Αιόβα, Όρεγκον και Γιούτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζο Μπάιντεν συνεχίζουν να δίνουν μάχη στήθος με στήθος και δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τον νικητή των αμερικανικών προεδρικών εκλογών.

05:13 Προμηνύεται ακόμη ένα Βατερλώ των δημοσκόπων!

05:12 Ο Μπάιντεν φαίνεται να κερδίζει το Νέο Μεξικό.

05:11 Ο Μπάιντεν φαίνεται να χάνει κρίσιμες για αυτόν πολιτείες όπως Φλόριντα, Οχάιο, Ουισκόνσιν, Πενσυλβάνια.

05:03 Ντέρμπι σε Β.Καρολίνα: Ο Μπάιντεν προηγείται με 8.000 ψήφους επί 87% καταμετρηθέντων.

04:59 Κέρδισε ο Μπάιντεν στο Ιλινόι.

04:56 Ο Τραμπ κερδίζει το Κάνσας, τη Λουιζιάνα, το Γουαιόμιονγκ, Βόρεια και Νότια Ντακότα.

04:55 Προβάδισμα Τραμπ στην κρίσιμη Βιρτζίνια 260.000 σε ποσοστό 49% , Πολιτεία που θεωρούταν σίγουρη νίκη Μπάιντεν.

04:52 Αναμένεται μήνυμα του Τραμπ στους Αμερικανούς πολίτες από το Λευκό Οίκο.

04:51 Στην Νεβάδα τα εκλογικά κέντρα θα παραμείνουν ανοιχτά για μια ώρα ακόμη αφού άργησαν να ανοίξουν το πρωί, μετά από παρέμβαση δικηγόρων Τραμπ.

04:50 Ο Τραμπ κέρδισε την Αλαμπάμα και ο Μπάιντεν το Κολοράντο.

04:45 Ο Τραμπ προηγείται με 58.000 ψήφους στο Οχάιο.

04:44 Στο Τέξας προηγείται ο Τραμπ με 60.000 ψήφους σε ποσοστό των 64%.

04:43 O Τραμπ κερδίζει τη Β.Ντακότα.

04:42 Σύμφωνα με το Fox, ο Τραμπ θα κερδίσει και το Κάνσας.

04: 37 To CNN προβλέπει νίκη Τραμπ σε Β.Ντακότα και Μπάιντεν στο Κολοράντο.

04:36 Ανησυχία εκφράζουν εκπρόσωποι της καμπάνιας του Τραμπ για την Τζόρτζια, το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν, ενώ είναι αισιόδοξοι για τη Φλόριντα.

04:32 Ο υποψήφιος Γερουσιαστής των Δημοκρατικών, John Hickenlooper, κέρδισε στο Κολοράντο.

04:31 Σύμφωνα με το Fox News επίσης, οι Δημοκρατικοί κερδίζουν την Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως αναμενόταν. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Τσαντ Πέργκραμ, δημοσιογράφος του καναλιού, οι Δημοκρατικοί αναμένεται να επικρατήσουν κατά 5 θέσεις τουλάχιστον.

04:28 6 στους 10 κάτω των 30 ψήφισαν Μπάιντεν σε Ουισκόνσιν, Οχάιο και Πενσιλβάνια, σύμφωνα με exit poll.

04:25 Υποστηρίκτρια του ακροδεξιού κινήματος QAnon, γκρουπ το οποίο πιστεύει σε θεωρίες συνωμοσιών, εκλέχθηκε στην Πολιτεία της Τζόρτζια για την Βουλή των Αντιπροσώπων. Διαβάστε περισσότερα

04:18 Ο Μπάιντεν κερδίζει το Κονέκτικατ και ο Τραμπ την Ν.Ντακότα, σύμφωνα με πρόβλεψη του CNN.

04:17 Έκλεισαν οι κάλπες σε Αριζόνα, Τέξας, Κολοράντο, Ουισκόνσιν.

04:13 Πρόβλεψη CNN: Ο Μπάιντεν κερδίζει τη Νέα Υόρκη.

03:51 Η ομάδα του Μπάιντεν λέει πως ρεαλιστικά ο Μπάιντεν μάλλον χάνει τη Φλόριντα. Είναι αισιόδοξοι για Β.Καρολίνα, Πενσιλβάνια, Μίσιγκαν και Ουισκόνσιν.

03:42 Την Δυτική Βιρτζίνια κερδίζει ο Ντόναλντ Τραμπ.

03:37 Σημαντικό προβάδισμα Τραμπ στη Φλόριντα. Στο 90% των ψήφων προηγείται με 200.000 του Μπάιντεν.

03:34 Χαμός και μεγάλη έκπληξη στο Τέξας: Με καταμετρημένο το 46% των ψήφων, ο Τζο Μπάιντεν προηγείται με 50.6% έναντι 48.2% του Τραμπ, με την διαφορά να είναι περίπου στις 100.000 ψήφους. Το Τέξας παραδοσιακά ανήκει στους Ρεπουμπλικανούς.

03:32 Οι κάλπες έκλεισαν στο Αρκάνσας, όπου σύμφωνα με εκτιμήσεις της Fox News πρόκειται να κερδίσει ο Τραμπ.

03:29 Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών στην Γερουσία, Μιτς ΜακΚόνελ, εκλέχθηκε εκ νέου στην Πολιτεία του Κεντάκι.

03:28 Η προεκλογική ομάδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της πολιτείας Νεβάδα προσέφυγαν εκτάκτως στη δικαιοσύνη για να περιορίσουν τη διαδικασία επεξεργασίας και καταχώρησης των επιστολικών ψήφων στην κομητεία Κλαρκ, όπου βρίσκεται και το Λας Βέγκας.

03:26 Το σύνολο των εκλεκτορικών ψήφων (6) κέρδισε στο Μισισιπί ο Τραμπ.

03:21 «Μείνετε στην ουρά, παιδιά» δημοσίευσε στο Twitter ο Τζο Μπάιντεν, απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους των Πολιτειών όπου η ψηφοφορία συνεχίζεται.

03:14 Αυτή τη στιγμή, ο Τζο Μπάιντεν φαίνεται πως εξασφαλίζει 91 εκλέκτορες, έναντι 56 για τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρει το Fox News.

03:11 Εχουν κλείσει οι κάλπες σε: Αλαμπάμα, Κονέκτικατ, Ντέλαγουερ, Φλόριντα, Ιλινόις, Μέιν, Μέριλαντ, Μασαχουσέτη, Μισισιπή, Μισούρι, Νιού Χάμσαϊρ, Νιου Τζέρσεϋ, Οκλαχόμα, Πενσυλβάνια, Ρόουντ Άιλαντ και Τενεσί.

03:09 Πρόβλεψη AP: O Τραμπ κερδίζει την Αλαμπάμα, Οκλαχόμα. Ο Μπάιντεν κερδίσει την πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, Μέριλαντ, Μασαχουσέτη, Ντέλαγουερ

03:07 Ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει τη Νότια Καρολίνα.

03:01 Ξεκίνησε η ροή των πρώτων αποτελεσμάτων στην πολιτεία της Φλόριντα. Η διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων υπολογίζεται στις 8.000 ψήφους. Η Φλόριντα κατά κανόνα αποδεικνύεται γρήγορη στην καταμέτρηση, δίνοντας στους παρατηρητές την ευκαιρία να συγκρίνουν τα αποτελέσματα των κομητειών με εκείνα του 2016 – μια πολύ καλή ένδειξη για το τελικό αποτέλεσμα, αφού πρόκειται για μια πολιτεία με ιδιαίτερη σημασία. Επίσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να κερδίσει και τις 9 εκλεκτορικές ψήφους στην Ν.Καρολίνα.

02:39 Έκλεισαν οι κάλπες σε Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο και Δυτική Βιρτζίνια.

02:15 Και τις 3 ψήφους των εκλεκτόρων κέρδισε ο Μπάιντεν στο Βερμόντ, ενώ στο Κεντάκι ο Τραμπ κέρδισε τις 8 εκλεκτορικές ψήφους.

02:11 Βγήκαν τα πρώτα exit poll για τις εκλογές στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το CNN ο Τραμπ κερδίζει την Ιντιάνα ενώ πάντα με το exit poll παραμένει αμφίρροπο στη Βιρτζίνια, το Κεντάκι, το Βερμόντ, την Τζόρτζια και τη Βόρεια Καρολίνα.

02:02 Έκλεισαν οι κάλπες σε περιοχές της Τζόρτζια, της Φλόριντα, στην Ν.Καρολίνα, τη Βιρτζίνια και το Βερμόντ.

01:48 «Όλα δείχνουν πως τα πάμε πολύ καλά σε ολόκληρη τη χώρα. Σας ευχαριστώ!» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, στο πρώτο tweet μετά το κλείσιμο της κάλπης.

01:44 Με δικαστική εντολή θα γίνει «χτένισμα» των ταχυδρομείων σε περιοχές όπως η κεντρική Πενσιλβάνια, η Φιλαδέλφεια, η Αριζόνα, η Ατλάντα, το Χιούστον και η Φλόριντα καθώς αγνοείται η τύχη 300.000 ψήφων, για τις οποίες κατεγράφη ότι εστάλησαν, αλλά όχι εάν παραδόθηκαν.

01:31 Σε μια μικρή πόλη του Νιου Χάμπσαϊρ, το Dixville, όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου συγκεντρώνονται από νωρίς και ψηφίζουν όλοι μαζί, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται άμεσα, καθιστώντας το αγαπημένο μέρος των δημοσιογράφων. Φέτος ανακοινώθηκε ότι και οι 5 ψηφοφόροι που εμφανίστηκαν ψήφισαν υπέρ του Μπάιντεν.

01:22 Βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα για τις εκλογές στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα στην Ιντιάνα, ο Τραμπ προηγείται με 70% έναντι 28.3% του Μπάιντεν, ενώ στο Κεντάκι ο νυν πρόεδρος έχει, με το 1% καταμετρημένο, 81.8% έναντι 17.4% του Μπάιντεν.

01:18 Άνοδος στο Χρηματιστήριο: Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 554,98 μονάδων (+2,06%), στις 27.480,03 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του κλάδου της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 202,96 μονάδων (+1,85%), στις 11.160,57 μονάδες. Ο δείκτης S&P 500, ο οποίος θεωρείται πιο ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεινε με άνοδο 58,92 μονάδων (+1,78%), στις 3.369,16 μονάδες.

01:09 Προστατευτικός φράχτης έχει ανεγερθεί γύρω από τον Λευκό Οίκο λόγω του φόβου επεισοδίων.

00:57 Αισιόδοξος δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την Fox News ο Ντόναλντ Ντραμπ. Όταν ερωτήθηκε για το αν θα ανακοινώσει απόψε την νίκη του, απάντησε: «Εάν έχουμε νίκη…Αν νικήσουμε, δεν υπάρχει λόγος για παιχνίδια».

00:48 Με πλάκες από κόντρα πλακέ έχουν σφραγιστεί εκατοντάδες καταστήματα σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Ντιτρόιτ, το Σαν Φρανσκίσκο, το Λος Άντζελες και η Ουάσινγκτον λόγω φόβων για επεισόδια.

00:39 «Μείνετε στις ουρές ΜΗ ΦΕΥΓΕΤΕ. Σας χρειαζόμαστε» έγραψε στο twitter η Ιβάνκα Τραμπ.

00:38 Poll δημοσίευσε το CNN το οποίο αφορά τους λόγους για τους οποίους οι Αμερικανοί πολίτες προσήλθαν στις κάλπες. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα, ο βασικός λόγος ήταν η οικονομία της χώρας (34%), κάτι στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ «ποντάρει» για να κερδίσει την αποψινή μάχη.

00:19 Στην κρίσιμη για το εκλογικό αποτέλεσμα Β.Καρολίνα η ψηφοφορία θα παραταθεί πέραν των 19:30 (τοπική ώρα, 03:00 ώρα Ελλάδας), λόγω της μεγάλης προσέλευσης ψηφοφόρων. Τα πρώτα αποτελέσματα δεν αναμένονται πριν από τις 20:15 (03:45 ώρα Ελλάδας)

00:03: Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς ανακοίνωσε απόψε ότι το γραφείο της ερευνά τις καταγγελίες ότι πολλοί άνθρωποι έλαβαν τηλεφωνικές κλήσεις από αυτοματοποιημένα συστήματα (robocall) που τους προέτρεπαν να μην ψηφίσουν σήμερα.

Η εισαγγελία, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, είχε εκδώσει κλητεύσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό της πηγής αυτών των τηλεφωνημάτων που παραπληροφορούν τους πολίτες.

«Οι προσπάθειες να εμποδίσουν τους ψηφοφόρους να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμά τους είναι απογοητευτικές, ενοχλητικές, είναι λάθος. Επιπλέον, είναι παράνομο και δεν θα γίνει ανεκτό», ανέφερε η Τζέιμς στην ανακοίνωσή της.

23:55 «Θα έχουμε κατ’ εμέ, τις σημαντικότερες εκλογές που μπορούν να θυμηθούν όσοι ζουν σήμερα στις ΗΠΑ. Ίσως οι σημαντικότερες από το 1932, με τον Φράνκλιν Ρούσβελτ. Έχουμε δύο πολύ διαφορετικούς υποψηφίους από πλευράς κοσμοθεωρίας, χαρακτήρα, αξιών και πολιτικής» ανέφερε ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την περίοδο 1997-2001, και καθηγητής Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων στο Χάρβαρντ, Νίκολας Μπερνς, σε συνέντευξή του στον Φάνη Παπαθανασίου για την ΕΡΤ.

Στη συνέντευξη, η οποία είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ, ο Νίκολας Μπερνς δήλωσε πως ο ίδιος υποστηρίζει τον Τζο Μπάιντεν και ότι είναι ένας από τους συμβούλους του κατά τους τελευταίους 18 μήνες. Σημείωσε πως στα θέματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο, ο Μπάιντεν είναι από παλιά φίλος της χώρας μας και των Ελλήνων της Κύπρου, και εξέφρασε την πεποίθηση, πως αν εκλεγεί θα συνεχίσει και θα ενισχύσει την πολύ καλή σχέση των ΗΠΑ με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός διπλωμάτης έπλεξε το εγκώμιο του υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ. «Πρέπει να πω ότι ήδη έχουμε ένας πολύ αποτελεσματικό πρέσβη, τον Τζεφ Πάιατ. Τον γνωρίζω πολύ καλά, τον σέβομαι και πιστεύω ότι κάνει άριστα τη δουλειά του. Επίσης πιστεύω, ότι ο υπουργός Πομπέο και άλλα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ έκαναν κι αυτοί καλή δουλειά. Μας έφεραν πιο κοντά» είπε συγκεκριμένα.

Ειδική μνεία έκανε ο Νίκολας Μπερνς στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. «Πιστεύω ότι η σταθερότητα, η ευφυία και η αποτελεσματικότητα του πρωθυπουργού σας, τον οποίο σέβομαι πολύ, του Κυριάκου Μητσοτάκη, έφεραν την Ελλάδα σε μια πολύ ισχυρή θέση» επισήμανε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση τι πρέπει να γίνει για να αποκλιμακωθεί η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ο Νίκολας Μπερνς χαρακτήρισε τον Τούρκο Πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν, ως το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ΝΑΤΟ. «Αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στο Καστελόριζο και την ελληνική κυριαρχία σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο. Αμφισβητεί τη δυνατότητα Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ για προοπτικές με το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο. Και τώρα παίρνει πολύ αρνητικές αποφάσεις για την Κύπρο, αντίθετες σε όσα ελπίζουμε όλοι για την Κύπρο. Είναι λοιπόν μια δύσκολη εποχή» απάντησε περαιτέρω.

Κληθείς να απαντήσει για τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, είπε πως έχουν γίνει πολύ δύσκολες και προσέθεσε: «Η Τουρκία έχει γίνει από πολλές πλευρές ένα αυταρχικό κράτος. Υπάρχουν πιο πολλοί φυλακισμένοι δημοσιογράφοι κι αξιωματικοί απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Έχει γίνει πολύ δύσκολος γείτονας, το ξέρετε. Κι εσείς και η Κύπρος, ακόμα και το Ισραήλ. Η Τουρκία είναι υποκινητής αστάθειας στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, στη Λιβύη, στη Συρία και στο Ιράκ. Μια αρνητική δύναμη κι ένας πολύ δύσκολος σύμμαχος για όλους τους άλλους στο ΝΑΤΟ».

23:35 O υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν καλεί τους ψηφοφόρους να προσέλθουν να ψηφίσουν, προειδοποιώντας πως είναι κρίσιμες οι στιγμές για τη Δημοκρατία.

23:19 Επισήμως, το όνομα του νικητή δεν ανακοινώνεται από τις Πολιτείες παρά μόνο όταν επικυρώσουν τα αποτελέσματα, κάτι για το οποίο μπορεί να χρειαστεί ακόμη και μία εβδομάδα. Ωστόσο, κατά παράδοση, τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης ανακοινώνουν μέσα στη νύχτα τον νικητή, με βάση τα έξιτ πολ ανά περιφέρεια.

Η νίκη του Ρόναλντ Ρίγκαν, το 1980, ανακοινώθηκε στις 03.15 (ώρα Ελλάδας), όμως εκείνη του Τραμπ, το 2016, καθυστέρησε και ανακοινώθηκε μόνο όταν εξακριβώθηκε ότι κέρδιζε την Πενσιλβάνια.

Το 2000, όταν κέρδισε ο Τζορτζ Ου. Μπους, το αποτέλεσμα των εκλογών κρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, μετά από 36 ημέρες.

23:10: Για μια «απρόβλεπτη νύχτα» κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε ανάρτησή του για τις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών:«Θα είναι μια απρόβλεπτη νύχτα. Ο λαός των Ηνωμένων Πολιτειών θα καθορίσει ποια πορεία θα ακολουθήσει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Μια σημαντική στιγμή για να σκεφτούμε τον διατλαντικό δεσμό μας και τις αξίες που μοιράζεται η EE με τις ΗΠΑ».

