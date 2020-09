Απίστευτο: Ο τυφώνας «Σάλι» έφερε και… αλιγάτορα έξω από σπίτια

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο τυφώνας Σάλι συνεχίζει να σαρώνει τις νοτιοανατολικές Πολιτείες της Αμερικής, μεταξύ αυτών και η Αλαμπάμα την οποία «χτύπησε» τις τελευταίες ώρες.

Μαζί με τις καταστροφές που έχουν προκληθεί από τον κυκλώνα σε πολλές περιοχές, έχουν εμφανιστεί και κάποια παράξενα φαινόμενα, όπως αυτό που κατέγραψε μία κάτοικος με το κινητό της έξω από το σπίτι της.

Στο Gulf Shores της Αλαμπάμα πιο συγκεκριμένα, ένας αλιγάτορας 3,5 περίπου μέτρων έκοβε… βόλτες στον δρόμο που είχε μετατραπεί σε ποτάμι από τη βροχή, με τη γυναίκα να παρακολουθεί τρομαγμένη και να τον βιντεοσκοπεί, φωνάζοντας: «Γι’ αυτό δεν πρέπει να βγαίνουμε έξω».

A 12-foot alligator was spotted in Gulf Shores, Alabama, after Hurricane Sally made landfall early Wednesday. "This is why we don't want to go outside," said Tina Lambert Bennett, who filmed the alligator outside her window. https://t.co/MuzaKk1Icz pic.twitter.com/k3ZkzlEm97

— CNN (@CNN) September 17, 2020