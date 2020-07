Twitter: Στο... στόχαστρο των χάκερς οι Μπιλ Γκέιτς, Ίλον Μασκ και Τζο Μπάιντεν

Newsroom eleftherostypos.gr

Χάκερς εισέβαλαν σε λογαριασμούς επωνύμων και εταιρειών στο twitter, με αποτέλεσμα η εταιρεία να μπλοκάρει για λίγη ώρα τις αναρτήσεις.

Θύματα αυτής της διαδικτυακής «επίθεσης» εκτός από τα δισεκατομμύρια των χρηστών που δεν μπορούσαν να ανεβάσουν μηνύματα, ήταν ο Μπιλ Γκέιτς, ο Έλον Μασκ, ο υποψήφιος για των Δημοκρατικών για την αμερικανική προεδρία, Τζο Μπάιντεν, ο Γουόρεν Μπάφετ, ο Κάνιε Γουέστ, ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, ο Τζεφ Μπέζος, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, η Apple και η Uber.

Οι άγνωστοι, χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς των διάσημων προσώπων, υπόσχονταν να διπλασιάσουν τα λεφτά των υποψήφιων θυμάτων τους, με την αγορά bitcoins.

Oh no. They hacked Biden’s account. pic.twitter.com/dQC0uvbh0q

— Republicans for Joe Biden (@RepsForBiden) July 15, 2020