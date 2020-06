Αλλάζει ταυτότητα το «Uncle Ben’s»: Καταργείται η φωτογραφία του Αφροαμερικανού αγρότη

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο ιδιοκτήτης της εταιρίας «Uncle Ben», αποφάσισε να αλλάξει την ταυτότητα της εταιρίας, στον απόηχο των μαζικών κινητοποιήσεων κατά του ρατσισμού με αφορμή τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Η επιχείρηση έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο, καθώς κατηγορείται ότι προάγει ρατσιστικά και επικίνδυνα στερεότυπα.

Σε δήλωσή του μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας, ο Mars έγραψε «Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να εξελίξουμε το brand του Uncle Ben, συμπεριλαμβανομένης και της οπτικής του ταυτότητας. Και θα το κάνουμε».

We have a responsibility to help end racial injustices. We’re listening to consumers, especially in the Black community, and our Associates. We don’t yet know what the exact changes or timing will be, but we will evolve Uncle Ben’s visual brand identity. pic.twitter.com/n0e1pZ75OF

— Uncle Ben's USA (@UncleBens) June 17, 2020