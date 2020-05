Τραγωδία στο Πακιστάν: Σοκαριστικό βίντεο την στιγμή που το μοιραίο αεροσκάφος πέφτει στα σπίτια!

Newsroom eleftherostypos.gr

Όσο περνούν οι ώρες, νέες εικόνες βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την πτώση του αεροπλάνου πάνω στα σπίτια στο Πακιστάν.

Όπως φαίνεται στο νέο βίντεο ντοκουμέντο, κάποιες εκατοντάδες μέτρα πριν το αεροσκάφος φτάσει στο διάδρομο προσγείωσης, ο πιλότος έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια να το προσγειώσει.

Μάλιστα η συντριβή καταγράφηκε και από επιβάτες άλλης πτήσης, ενώ νωρίτερα η Daily Mail έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει την πορεία του μοιραίου αεροσκάφους.

Το θαύμα στα συντρίμμια

Τουλάχιστον ένας επιβάτης επέζησε μετά τη συντριβή αεροσκάφους των Διεθνών Πακιστανικών Αερογραμμών (PIA) σήμερα σε μια κατοικημένη περιοχή του Καράτσι στο Πακιστάν, όπως δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος.

Πρόκειται για έναν τραπεζίτη ονόματι Ζαφάρ Μαχμούντ, ο οποίος επέζησε ως εκ θαύματος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της επαρχιακής κυβέρνησης Αμπντούρ Ρασίντ Κάνα.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, εκτός από τον τραπεζίτη άλλα δύο άτομα φέρεται να έχουν ανασυρθεί ζωντανά μέσα από τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Ένας κυβερνητικός αξιωματούχος του Πακιστάν ανέφερε ότι ως εκ θαύματος ανασύρθηκαν ζωντανοί επιβεβαιωμένα δύο άτομα: Ο CEO της τράπεζας και ένα ακόμη άτομο, ονόματι Mohd Zubair.

Ο πιλότος είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου

Το αεροσκάφος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα flightradar24.com, ήταν ένα 15ετίας A320, το οποίο είχε αναχωρήσει από την Λαχώρη στο ανατολικό Πακιστάν και είχε προορισμό το Καράτσι στα νότια της χώρας λίγο αφού η χώρα ξεκίνησε εκ νέου τις πτήσεις εσωτερικού στον απόηχο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο πιλότος της πτήσης PK 8303 έστειλε σήμα κινδύνου στον πύργο ελέγχου ότι το αεροπλάνο υπέστη απώλεια ισχύος και στους δύο κινητήρες του, κατά την δεύτερη προσπάθειά του να το προσγειώσει, σύμφωνα με ηχογραφημένη συνομιλία που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων liveatc.net.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πιλότος φαίνεται ότι ματαίωσε την πρώτη του προσπάθεια να το προσγειώσει και έκανε περιστροφή για να επιχειρήσει εκ νέου. Τότε ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας τον ενημέρωσε ότι φαίνεται να κάνει αριστερή στροφή, δηλαδή να βγαίνει εκτός πορείας.

Εκείνος απάντησε «Γυρίζουμε πίσω, κύριε, έχουμε χάσει τους κινητήρες» και ο ελεγκτής του έδωσε άδεια να προσγειωθεί σε όποιον από τους δύο διαδρόμους προσγείωσης του αεροδρομίου του Καράτσι.

Δώδεκα δευτερόλεπτα αργότερα ο πιλότος εξέπεμψε σήμα κινδύνου και του δόθηκε πάλι άδεια από τον Πύργο Ελέγχου να προσγειωθεί σε όποιον από τους δύο διαδρόμους. Μετά δεν υπήρξε κάποια επικοινωνία.

Βομβαρδισμένο τοπίο

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει το σημείο που συνετρίβη το αεροσκάφος των Διεθνών Πακιστανικών Αερογραμμών (PIA). Το αεροπλάνο, κατέπεσε σε μια κατοικημένη περιοχή του Καράτσι του Πακιστάν, λίγο πριν από το αεροδρόμιο της πόλης και εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι η πτήση PK 8303 συνετρίβη με 99 επιβάτες και οκταμελές πλήρωμα.

