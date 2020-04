Καναδάς: Αυτός είναι ο μακελάρης που σκότωσε 16 ανθρώπους

Newsroom eleftherostypos.gr

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία στην επαρχία της Νότιας Σκωτίας στον Καναδά, αλλά και ολόκληρη η χώρα, μετά από το μακελειό που σημειώθηκε την Κυριακή του Πάσχα, όταν ένας ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ και σκότωσε 16 ανθρώπους.

Ο δράστης της αιματηρής επίθεσης είναι πλέον νεκρός, ανακοίνωσε η αστυνομία, αποφεύγοντας όμως να επιβεβαιώσει την πληροφορία που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CTV ότι ο ένοπλος σκοτώθηκε από αστυνομικό έπειτα από δωδεκάωρο ανθρωποκυνηγητό.

Ποιος είναι ο δράστης

Σύμφωνα με την καναδική αστυνομία, ο δράστης ονομάζεται Γκάμπριελ Γουόρτμαν, είναι 51 ετών και είχε οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Ο Γουόρτμαν μεταμφιέστηκε σε αστυνομικό και είχε κάνει μετατροπές στο αυτοκίνητό του για να μοιάζει με περιπολικό.

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique . There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He’s described as a white man, bald, 6’2-6’3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn

Ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον ανθρώπων σε διάφορες τοποθεσίες στη Νέα Σκωτία, είπαν αξιωματικοί της αστυνομίας, ενώ οι τοπικές αρχές δημοσίευσαν στον λογαριασμό τους twitter τη φωτογραφία του δράστη, καθώς και το μεταποιημένο όχημά του, που έμοιαζε με περιπολικό.

Ο Γκάμπριελ Γουόρτμαν αναφέρεται ως οδοντοτεχνίτης στο Ντάρτμουθ, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Οδοντιατρικής Εταιρείας της Νέας Σκοτίας. Η φωτογραφία που δημοσίευσε η αστυνομία RCMP ταιριάζει με τον άνδρα που εμφανίζεται σε βίντεο του 2014, ο οποίος είχε δώσει συνέντευξη σχετική με το επάγγελμά του στο CTV Atlantic.

#Colchester: Gabriel Wortman may be driving what appears to be an RCMP vehicle & may be wearing an RCMP uniform. There's 1 difference btwn his car and our RCMP vehicles: the car #. The suspect's car is 28B11, behind rear passenger window. If you see 28B11 call 911 immediately. pic.twitter.com/yyeOeBt8Ui

— RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020