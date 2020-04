Μακελειό στον Καναδά: 16 νεκροί σε ένοπλη επίθεση – Η χειρότερη μαζική σφαγή στην ιστορία της χώρας

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένοπλος, ο οποίος κάποια στιγμή μεταμφιέστηκε σε αστυνομικό, δολοφόνησε τουλάχιστον 16 ανθρώπους στην επαρχία Νέα Σκωτία του Καναδά κατά τη διάρκεια ενός 12ωρου οργίου βίας που έγινε πλέον η χειρότερη μαζική σφαγή στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν η αστυνομικός Χάιντι Στίβενσον, 23 χρόνια στην υπηρεσία, μητέρα δύο παιδιών.

Σύμφωνα με την καναδική αστυνομία ο δράστης, ο Γκάμπριελ Γουόρτμαν, 51 ετών, που είχε οδοντοτεχνικό εργαστήριο, μεταμφιέστηκε κάποια στιγμή σε αστυνομικό, ενώ είχε κάνει μετατροπές στο αυτοκίνητό του για να μοιάζει με περιπολικό.

Η αστυνομία πρόσθεσε νωρίτερα ότι η απειλή που ήγειρε ο Γουόρτμαν πήρε τέλος, ότι είναι νεκρός, αποφεύγοντας όμως να επιβεβαιώσει την πληροφορία που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CTV ότι ο ένοπλος σκοτώθηκε από αστυνομικό έπειτα από το δωδεκάωρο ανθρωποκυνηγητό.

"Countless families are in mourning today.”

At least 16 people were killed after a man disguised as a police officer went on a shooting rampage in Nova Scotia, making it Canada’s deadliest mass shooting ever @rcmpgrcpolice. More @business: https://t.co/q1uHNiExv4 pic.twitter.com/qitT9kYYo2

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) April 20, 2020