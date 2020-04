Κορωνοϊός: Τραμπ κατά… πάντων – Ο αριθμός των θανάτων στην Κίνα είναι υψηλότερος

Newsroom eleftherostypos.gr

Νέα επίθεση εναντίον της Κίνας, ότι αποκρύπτει τον αριθμό των νεκρών από την πανδημία του κορωνοϊού, εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Από τα πυρά δεν γλίτωσε ο Μπαράκ Ομπάμα και ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο.

Με ένα νέο tweet, ο Τραμπ υποστηρίζει όχι μόνο ότι ο πραγματικός αριθμός των θανάτων είναι «πολύ υψηλότερος» από ό,τι ανακοινώνει το Πεκίνο, αλλά προχωρά ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι στην πραγματικότητα ο αριθμός αυτός «δεν είναι καν κοντά» σε εκείνο των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η Κίνα μόλις ανακοίνωσε το διπλασιασμό του αριθμού των θανάτων εξαιτίας του Αόρατου Εχθρού. Είναι πολύ υψηλότερος από αυτό και πολύ υψηλότερος από ό,τι στις ΗΠΑ. Δεν είναι καν κοντά» έγραψε.

China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the U.S., not even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

Όπως ισχυρίστηκε, ο Μπαράκ Ομπάμα έκανε τραγικά λάθη στην πανδημία της γρίπης Η1Ν1.

Biden/Obama were a disaster in handling the H1N1 Swine Flu. Polling at the time showed disastrous approval numbers. 17,000 people died unnecessarily and through incompetence! Also, don’t forget their 5 Billion Dollar Obamacare website that should have cost close to nothing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

Cuomo ridiculously wanted “40 thousand Ventilators”. We gave him a small fraction of that number, and it was plenty. State should have had them in stockpile! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

The States have to step up their TESTING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020



Αύξηση των νεκρών στη Γουχάν

Η κινεζική πόλη Γουχάν αύξησε σήμερα τον αριθμό των θανάτων της από τον νέο κορωνοϊό κατά 50%, με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται σε 3.869, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους των κατοίκων εν μέσω των αυξανόμενων διεθνών αμφιβολιών για τη διαχείριση της κρίσης από το Πεκίνο.

Η πόλη της κεντρικής Κίνας όπου ο ιός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον άνθρωπο στα τέλη του 2019, πρόσθεσε άλλα 1.290 θύματα στα 2.579 που είχαν καταμετρηθεί στον απολογισμό της Πέμπτης, φέροντας στο φως λανθασμένες αναφορές, καθυστερήσεις και παραλείψεις, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Η αναθεώρηση προς τα πάνω ανακοινώνεται έπειτα από ευρύτερες εικασίες ότι ο αριθμός των νεκρών της Γουχάν είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που έχει ανακοινωθεί. Οι φήμες για περισσότερα θύματα κυκλοφορούσαν εβδομάδες τώρα μετά τις εικόνες που έδειχναν μεγάλες ουρές στα νεκροτομεία, με μέλη οικογενειών να περιμένουν να συλλέξουν από τα αποτεφρωτήρια τις στάχτες των νεκρών τους και τις αναφορές για χιλιάδες κενές τεφροδόχους στοιβαγμένες σε ένα μόνο γραφείο τελετών.

«Αρχικά λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας των νοσοκομείων και της έλλειψης ιατρικού προσωπικού, μερικά ιατρικά ιδρύματα δεν κατάφεραν να συνδεθούν εγκαίρως με τα τοπικά συστήματα ελέγχου και πρόληψης ασθενειών, γεγονός που οδήγησε σε καθυστερημένη αναφορά των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και σε κάποια κενά στην καταμέτρηση με ακρίβεια των ασθενών», μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CGTN, επικαλούμενο αξιωματούχο της Γουχάν που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν, ωστόσο, ότι ο αριθμός των θανάτων σε πολλές άλλες χώρες δεν ανταποκρίνεται στον πραγματικό αριθμό θανάτων, γιατί άνθρωποι πέθαναν από την COVID-19 χωρίς να υποβληθούν στο διαγνωστικό τεστ ή χωρίς να πάνε στο νοσοκομείο.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην Γουχάν, μια πόλη 11 εκατομμυρίων ανθρώπων, αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 325, και ανέρχεται συνολικά σε 50.333 ή περίπου το 60% του συνόλου της ηπειρωτικής Κίνας.

Γιατροί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι στην Γουχάν έχουν επανειλημμένα ερωτηθεί για την ακρίβεια του αριθμού των νεκρών από δημοσιογράφους σε ταξίδια που διοργανώνονται από την κυβέρνηση.

Μερικοί από τους αξιωματούχους αυτούς αναγνώρισαν ότι άνθρωποι μπορεί να πέθαναν χωρίς να καταμετρηθούν τις πρώτες χαοτικές πρώτες μέρες της επιδημίας, προτού διατεθούν ευρέως τα διαγνωστικά τεστ.

«Δεν μπορεί να υπήρχαν πολλοί (νεκροί) γιατί ήταν ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Ουάνγκ Σινγκχουάν, επικεφαλής ενός από τα δύο νοσοκομεία εκστρατείας που κατασκευάστηκαν για την επιδημία σε δημοσιογράφους στην Γουχάν στις 12 Απριλίου, τονίζοντας ότι δεν μιλά εκ μέρους της κυβέρνησης.

Δεν υπήρξε απόκρυψη στοιχείων

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας Ζάο Λιτζιάν δήλωσε την Παρασκευή ότι ποτέ δεν υπήρξε απόκρυψη των στοιχείων της πανδημίας του κορωνοϊού στην Κίνα και η κυβέρνηση δεν επιτρέπει τυχόν συγκαλύψεις.

Ο Ζάο δήλωσε σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο της καθημερινής ενημέρωσης ότι η αναθεώρηση του αριθμού των κρουσμάτων στη Γουχάν, όπου η επιδημία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 2019, ήταν το αποτέλεσμα στατιστικής επαλήθευσης για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια και ότι η αναθεώρηση είναι μια κοινή διεθνής πρακτική.

Η υγειονομική αρχή της Γουχάν νωρίτερα την Πέμπτη αναθεώρησε προς τα πάνω τον αριθμό των θανάτων, σε 4.632 από 3.342 και των κρουσμάτων σε 82.692 από 82.367.