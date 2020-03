Κορωνοϊός: «Επιδρομή» στα σούπερ μάρκετ κάνουν οι Ιταλοί –  Σε καραντίνα 16 εκατ. άνθρωποι

Newsroom eleftherostypos.gr

Επιδρομή στα σούπερ μάρκετ της Ρώμης και της Νάπολης έκαναν χθες Δευτέρα το βράδυ οι Ιταλοί ανήσυχοι μετά την ανακοίνωση του προεδρικού διατάγματος, βάσει του οποίου από σήμερα απαγορεύονται σε όλη την Ιταλία οι μη απαραίτητες μετακινήσεις προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημίας του νέου κορωνοϊού, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Υπάλληλοι βρίσκονταν στην είσοδο των σούπερ μάρκετ για να ρυθμίζουν την είσοδο των καταναλωτών, οι οποίοι έκαναν με ηρεμία ουρά έξω από τις πόρτες με τα καρότσια τους. Πατάτες, μπισκότα, γάλα, ζάχαρη αλλά και σαπούνια και αντισηπτικά φεύγουν πρώτα από τα ράφια, σαν σε καιρό πολέμου, δήλωσε ένας καταστηματάρχης που ρωτήθηκε από το πρακτορείο Ansa.

Οι τίτλοι των ιταλικών εφημερίδων σήμερα είναι χαρακτηριστικοί της κατάστασης: «Η Ιταλία κλειστή», «Όλοι στο σπίτι», «Πλήρης προστασία», «Όλα κλειστά».

Χθες το βράδυ η ιταλική κυβέρνηση ξέδωσε συγκεκριμένη διευκρίνιση για τα σούπερ μάρκετ, τονίζοντας ότι θα παραμείνουν ανοικτά και θα ανεφοδιάζονται «τακτικά», ενώ συνέστησε στους πολίτες να «μην σπεύδουν να προμηθευτούν τρόφιμα ή είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία μπορούν να αγοράσουν τις επόμενες ημέρες».

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε υπέγραψε χθες διάταγμα με το οποίο επεκτείνει τα περιοριστικά, προληπτικά μέτρα που υιοθετήθηκαν την Κυριακή στη βόρεια Ιταλία σε όλη τη χώρα «προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού» SARS-CoV-2. Ο Κόντε υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει πλέον μία «κόκκινη ζώνη» στον βορρά, αλλά όλη η Ιταλία θα γίνει «προστατευόμενη ζώνη».

Οι Ιταλοί θα πρέπει να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, πέραν από αυτές που κάνουν για να πάνε στην εργασία τους, να αγοράσουν τρόφιμα ή φάρμακα, ενώ απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις.

Τις «σκοτεινότερες ώρες της περνάει η Ιταλία», όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός, Τζουζέπε Κόντε, εμπνεόμενος από ομιλία του Ουίνστον Τσόρτσιλ κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μία ημέρα μετά την απόφαση της κυβέρνησης να θέσει σε καραντίνα ολόκληρο τον ιταλικό Βορρά, απαγορεύοντας τις μετακινήσεις σε περίπου 16 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο ίδιος τόνισε πως η χώρα θα καταφέρει να ξεπεράσει την κατάσταση αν οι πολίτες ακολουθήσουν τους κανόνες.

Στους 463 έφτασαν χθες οι νεκροί στη χώρα, 97 σε ένα 24ωρο (την Κυριακή όπου επιβεβαιώθηκαν 133 άνθρωποι). Με αμείωτο ρυθμό αυξάνονται τα κρούσματα, αφού 7.985 άνθρωποι βρέθηκαν θετικοί, 1.598 σε ένα 24ωρο.

Το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Ιταλίας τέθηκε σε καραντίνα, αφού η χώρα πλήττεται βαρύτερα από οποιαδήποτε άλλη -εκτός Κίνας- εξαιτίας του κορωνοϊού. Τέσσερις περιφέρειες -Πιεμόντε, Λομβαρδία, Βένετο και Εμίλια Ρομάνια- βρίσκονται στην απομόνωση και οποιαδήποτε μετακίνηση πολιτών εκτός των «ορίων» απαγορεύεται. Ολες οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν μαζικά κόσμο (κινηματογράφοι, θέατρα, χώροι εκδηλώσεων, σχολές χορού, μουσεία) έβαλαν λουκέτο, ενώ η επίσκεψη κατοίκων σε καφέ και εστιατόρια θα πρέπει να είναι περιορισμένη, ακολουθώντας τον βασικό κανόνα: να κρατούν ένα μέτρο απόσταση.

