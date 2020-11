«Just the two of us»: Βγαίνει από την καραντίνα το σόου του Open

Μάρτζυ Λαζάρου

Μετά από απουσία δύο εβδομάδων το «Just the two of us» επιστρέφει απόψε στις 21.00 για το τρίτο live στο Open. Ο παρουσιαστής του σόου Νίκος Κοκλώνης και όλοι οι διαγωνιζόμενοι χαίρουν άκρας υγείας και θα τους απολαύσετε σήμερα το βράδυ.

Η αγαπημένη παρέα του σαββατόβραδου επιστρέφει με ανατρεπτικά ντουέτα, αλληλεπίδραση με τους τηλεθεατές και όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Μαζί του η απολαυστική παρέα των κριτών, η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής, που σχολιάζουν και βαθμολογούν τις ερμηνείες των παικτών, οι οποίοι προετοιμάζονται με coach τον Γιώργο Θεοφάνους.

Πέμπτος κριτής, όπως πάντα, το τηλεοπτικό κοινό, που μέσα από την εφαρμογή του OPEN, αλλά και με δυνατότητα τηλεφωνικής κλήσης ή SMS, δίνει τη θετική του ψήφο στους διαγωνιζόμενους και συναποφασίζει με την κριτική επιτροπή ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει.

Oσο για τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στο σημερινό live, ο Νίκος Κοκλώνης έκανε αποκαλύψεις τηn Πέμπτη στην εκπομπή του Star «Στη Φωλιά των Κου Κου». Χαρακτηριστικά είπε πως στις κερκίδες θα υπάρχουν μπαλόνια, οι τεχνικοί θα είναι οι μισοί απ’ ό,τι πριν και τα ζευγάρια θα μπαίνουν ένα-ένα μέσα για να μην υπάρξει συνωστισμός. «Δεν πρόκειται να σταματήσω να παίρνω μέτρα αλλά και να λέω ό,τι συμβαίνει.

Μπορεί να έχω αποστειρώσει το περιεχόμενο, παρ’ όλα αυτά μια χαρά θα διασκεδάσουμε. Είναι μια πολύ ακριβή παραγωγή που απασχολεί αρκετές οικογένειες, άρα πρέπει να κρατήσω ισορροπίες… Δεν θα επιτρέψω την είσοδο σε κανέναν εάν δεν έχει αρνητικό τεστ», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τη συμμετοχή της αθλήτριας Πηγής Δεβετζή, ανέφερε πως ήθελε η ίδια να πει ένα τραγούδι της Αλκηστης Πρωτοψάλτη, ωστόσο η επιλογή αυτή έγινε από άλλο ζευγάρι και έτσι το Σάββατο θα δούμε τον Τρύφωνα Σαμαρά με την Εφη Σαρρή με τραγούδι της Αννας Βίσση. Η Πηγή Δεβετζή θα μπει τις επόμενες εβδομάδες στο σόου.

Για την Κατερίνα Ζαρίφη είπε πως είναι καλά, ενώ ο παρτενέρ της Αναστάσιος Ράμμος περιμένει να βγει το τεστ που έκανε και αν είναι και πάλι θετικός τότε θα αντικατασταθεί από άλλον. Αρνητική είναι και η Αλεξάνδρα Κατσαΐτη. «Είχαμε κανονίσει με τον Γιώργο Τσαλίκη να κάνουμε ένα ντουέτο δικό μας, το “Καλύτερα οι δυο μας”, αν η Αλεξάνδρα Κατσαΐτη δεν ήταν καλά, δυστυχώς δεν θα το δείτε αυτό», συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα η εταιρία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη «Barking Well Media» απέκτησε στο δυναμικό της τον Πέτρο Μπούτο. Ο τελευταίος μετά το τηλεοπτικό διαζύγιό του με το Mega βρήκε τηλεοπτική στέγη άμεσα αναλαμβάνοντας καθήκοντα Executive Vice President (EVP)/ Strategy & Programming.

Από την έντυπη έκδοση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr