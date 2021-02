Διεθνές Φεστιβάλ Βερολίνου: Τα φαβορί για τη Χρυσή Άρκτο

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ [email protected]

Μικρότερο από άλλες χρονιές, αλλά γεμάτο ελπίδα ότι θα τα καταφέρει, το 71o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου πλησιάζει προς την πραγματοποίηση της υβριδικής του φέτος διοργάνωσης ανακοινώνοντας τις 15 ταινίες που θα διεκδικήσουν τη Χρυσή Αρκτο.

Φέτος το Φεστιβάλ διοργανώνεται από την 1η έως τις 5 Μαρτίου διαδικτυακά για τους επαγγελματίες του χώρου και από τις 9-20 Ιουνίου ελπίζει πως θα τα καταφέρει να κάνει προβολές του κυρίως προγράμματος με φυσική παρουσία.

«Η διαταραχή που έφερε το 2020 υποχρέωσε τους δημιουργούς να εκμεταλλευτούν κάθε διαθέσιμη ευκαιρία και να υπογράψουν βαθιά προσωπικές ταινίες. Λιγότερες στον αριθμό αλλά πολύ πυκνές σε περιεχόμενο και στιλ, οι ταινίες του Διαγωνιστικού Προγράμματος αφορούν σε ιστορίες ενηλικίωσης, παραμύθια, ταινίες επιστημονικής φαντασίας, μεταφορές μυθιστορημάτων κ.ά.», τονίζει στο μήνυμά του ο διευθυντής του Φεστιβάλ, Κάρλο Σατριάν.

Η Χρυσή Αρκτος

Ετσι, ανάμεσα στις 15 ταινίες που απαρτίζουν το πρόγραμμα ξεχωρίζει η νέα ταινία της Σελίν Σιαμά «Petite Maman», το «Next door» του Ντάνιελ Μπριλ με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί, το «Albatros» του Χαβιέ Μποβουά, το «Fabian-Going to the dogs» του Ντομινίκ Γκραφ με τον Τομ Σίλινγκ, το «Wheel of fortune and fantasy» του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, το γερμανικό «I’m your man» με τη Σάντρα Χίλερ, το «Memory box» της Τζοάνα Χατζηθωμά, συμπαραγωγή Γαλλίας, Λιβάνου, Καναδά και Κατάρ, το «A cop movie» του Αλόνζο Ρουίθπαλαθιος από το Μεξικό κ.ά.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το πρόγραμμα «Berlinale Special», το οποίο περιλαμβάνει ταινίες με γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ και ίσως είναι τελικά εκείνο που θα προκαλέσει περισσότερες συζητήσεις. Εκεί ξεχωρίζουν το «Best sellers» με τον Μάικλ Κέιν και την Ομπρι Πλάζα, το «French exit» με τη Μισέλ Φάιφερ και τον Λούκας Χέτζες, το «The Mauritanian» του Κέβιν ΜακΝτόναλντ με την Τζόντι Φόστερ, τον Ταχάρ Ραχίμ, τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και τη Σελέιν Γούντλεϊ, το «Tina», το ντοκιμαντέρ των Νταν Λίντσεϊ και Τ. Τζ. Μάρτιν για τη σπουδαία Τίνα Τάρνερ.

«Ακόμα και σε αυτή την “κουτσουρεμένη” έκδοσή του, το πρόγραμμα Berlinale Special αναζητά τα όρια του κινηματογραφικού φάσματος. Είτε πρόκειται για ταινία αναγνωρισμένου σκηνοθέτη είτε για το αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς που περιλαμβάνει αστέρια που λατρεύουμε, οι ταινίες του προγράμματος μάς δίνουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε προσωπικά ταξίδια, ιστορίες που μας εμπεριέχουν και θέματα της σύγχρονης ατζέντας», σχολιάζει ο Κάρλο Σατριάν.

Θυμίζουμε ότι προχθές ανακοινώθηκε η συμμετοχή της ταινίας «Σελήνη, 66 ερωτήσεις» της Ζακλίν Λέντζου στο πρόγραμμα Encounters.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Λέντζου μετά από τέσσερις μικρού μήκους που ταξίδεψαν και βραβεύτηκαν σε σημαντικά φεστιβάλ. Πρωταγωνιστούν οι Σοφία Κόκκαλη και Λάζαρος Γεωργακόπουλος και παίζουν οι Νικήτας Τσακίρογλου και Μαρία Ζορμπά.

Η Ζακλίν Λέντζου αφηγείται την ιστορία της Αρτεμης, που έπειτα από χρόνια αποξένωσης αναγκάζεται να επιστρέψει στην Αθήνα για να φροντίσει τον άρρωστο πατέρα της. Αντιμέτωπη με έναν κατά βάση άγνωστo -σε αυτήν- άνθρωπο και μια πρωτόγνωρη και δύσκολη συνθήκη, θα προσπαθήσει να ανταπεξέλθει όσο καλύτερα μπορεί. Οταν τυχαία ανακαλύψει το καλά κρυμμένο μυστικό του πατέρα της όλα όσα θέλησε ποτέ να ρωτήσει θ’ απαντηθούν μεμιάς. Τα κομμάτια του παζλ της σχέσης τους θα μπουν στη θέση τους κι εκείνη θα μπορέσει να τον γνωρίσει και να τον αγαπήσει αληθινά για πρώτη φορά.

Το πρόγραμμα Encounters δημιουργήθηκε μόλις πέρυσι και είναι διαγωνιστικό. Στόχο έχει «να υποστηρίξει νέες φωνές και να δώσει περισσότερο χώρο σε ποικίλες αφηγήσεις και ντοκιμαντέρ στο επίσημο πρόγραμμα.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

