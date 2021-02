Οι πρώτες υποψηφιότητες σε 9 κατηγορίες για τα Όσκαρ

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ

Το όνειρο της διεκδίκησης μιας υποψηφιότητας για το βραβείο Οσκαρ πήρε τέλος χθες για τον Χρήστο Νίκου και τα «Μήλα».

Αν και η ταινία είχε πλασαρισθεί από τον ξένο Τύπο ως μια από τις επικρατέστερες, τελικά δεν κατάφερε να μπει ανάμεσα στις 15 που διεκδικούν τις πέντε υποψηφιότητες για το Οσκαρ διεθνούς ταινίας.

Τα μέλη της Ακαδημίας προτίμησαν ταινίες σαν το «Ασπρο πάτο» του Τόμας Βίντερμπεργκ, που είναι και το μεγάλο φαβορί για το βραβείο, το «La Llorona» από τη Γουατεμάλα, το μεξικάνικο «I’m no longer here», το «A sun» από την Ταϊβάν ή το γαλλικό «Two of us», αφήνοντας τους συντελεστές της ελληνικής ταινίας αλλά και την executive producer και θαυμάστρια του έργου του Χρήστου Νίκου, Κέιτ Μπλάνσετ, με μια πικρή γεύση για την κατάληξη της κούρσας.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Ελληνας σκηνοθέτης θα μας απασχολήσει εκ νέου στο μέλλον. Τα «Μήλα» έχουν πάρει διανομή σε δεκάδες χώρες ανά τον κόσμο, ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί το επόμενο βήμα του Νίκου, το «Fingernails», με πρωταγωνίστρια την Κάρι Μάλιγκαν, σε συνεργασία με την εταιρία παραγωγής της Κέιτ Μπλάνσετ, Dirty Films.

Σχεδόν ένα μήνα πριν ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες για τα Οσκαρ, η Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις βραχείες λίστες σε 9 κατηγορίες.

Εκτός από τη 15άδα του Οσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας, ανακοινώθηκε επίσης η βραχεία λίστα για το ντοκιμαντέρ, το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, το μακιγιάζ, τη μουσική, το τραγούδι, τα κινούμενα σχέδια μικρού μήκους, την ταινία μικρού μήκους και τα οπτικά εφέ. Στην τελευταία κατηγορία το πράσινο φως της Ακαδημίας είδαν ταινίες όπως το «Tenet», το «Mank», το «Midnight sky» του Τζορτζ Κλούνεϊ, το «Soul» της Pixar, η «Μουλάν» κ.ά.

Στο τραγούδι προκρίθηκαν το «Fight for you» από το «Jesus and the Black Messiah», το «Hear my voice» από τη «Δίκη των 7 του Σικάγο», το «Io Si» από το «Η ζωή μπροστά σου» με τη Σοφία Λόρεν, το «Show me your soul» από το «Soul», το «Loyal, Brave, True» από τη «Μουλάν», το «Wuhan flu» από το «Borat subsequent film» κ.ά. Στα σάουντρακ πέρασαν εκείνο του «Ammonite», του «Mank», των βραβευμένων με Οσκαρ Τρεντ Ρέζνορ και Αττικους Ρος, του «The midnight sky» του Αλεξάντερ Ντεσπλά, του «Tenet» του επίσης βραβευμένου Λούντβιχ Γκόρανσον, της «Δίκης των 7 του Σικάγο», του «Soul», πάλι των Τρεντ Ρέζνορ και Αττικους Ρος, του γουέστερν «News of the world» με τον Τομ Χανκς κ.ά.

Στη βραχεία λίστα των ντοκιμαντέρ συναντάμε το ρουμάνικο «Collective», το «Dick Johnson is dead», το «Boys state», το ιταλικό «Notturno» του βραβευμένου Τζιαφράνκο Ρόσι (Fire at sea) κ.ά. Τα 5 από τα 15 ντοκιμαντέρ που συνεχίζουν τη μάχη για την υποψηφιότητα προέρχονται από streaming πλατφόρμες, τρία από το Netflix και δύο από το Amazon.

Οι υποψηφιότητες των Οσκαρ θα ανακοινωθούν στις 15 Μαρτίου και η απονομή θα γίνει στις 25 Απριλίου.

