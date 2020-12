Τηλεθέαση: Σάρωσε η τηλεοπτική συμφιλίωση Βίσσης με Βανδή

Newsroom eleftherostypos.gr

Ρεβεγιόν παρέα με τις τηλεοπτικές εκπομπές στα σπίτια τους έκαναν φέτος οι τηλεθεατές, λόγω της πανδημίας.

Παραμονή Χριστουγέννων η εκπομπή του Mega «Χριστούγεννα με τη Νατάσα Θεοδωρίδου» κατάφερε να κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό με ποσοστό τηλεθέασης 27,1% στο δυναμικό κοινό και 23,4% στον μέσο όρο. Στον ΑΝΤ1, προβλήθηκε το εορταστικό επεισόδιο του «Rouk Zouk» με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Το τηλεπαιχνίδι του καναλιού του Αμαρουσίου, με καλεσμένους τους ηθοποιούς από τη δραματική σειρά «Αγριες Μέλισσες», συγκέντρωσε 22,9% στο κοινό 18-54 και 22,4% στο σύνολο τηλεθέασης. Τα γιορτινά της «φόρεσε» και η εκπομπή του ΣΚΑΪ «Στην υγειά μας ρε παιδιά» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Η ψυχαγωγική εκπομπή άγγιξε 12,6% στο εμπορικό κοινό και 18,6% στον μέσο όρο.

Την ημέρα των Χριστούγεννων οι τηλεθεατές προτίμησαν το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 «Ρουκ Ζουκ» με οικοδέσποινα τη Ζέτα Μακρυπούλια. Συγκεκριμένα, το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο σημείωσε 23% στο κοινό 18-54 και 23,4% στον μέσο όρο. Από την άλλη πλευρά, το Open είχε τον ημιτελικό του «Just the 2 of us» με τον Νίκο Κοκλώνη. Η ψυχαγωγική εκπομπή κατάφερε να συγκεντρώσει 17,4% στο σύνολο και 16% στο δυναμικό κοινό.

Την ίδια ημέρα μια αξέχαστη χριστουγεννιάτικη βραδιά επιφύλασσε στους τηλεθεατές του Mega το «Ελα και θα δεις», με τον Θοδωρή Αθερίδη. Τη δημιουργική επιμέλεια της εκπομπής είχε η Σεμίνα Διγενή. Ο Θοδωρής Αθερίδης ανήμερα Χριστουγέννων υποδέχθηκε τους Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννη Ζουγανέλη, Χρήστο Θηβαίο, Τάσο Νούσια, Χάρη Τζωρτζάκη, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Βάσω Γουλιελμάκη, Σοφία Κουρτίδου, Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη. Η εκπομπή άγγιξε 8,6% στον μέσο όρο και 6,8% στο κοινό 18-54.

Ντουέτο

Το Σάββατο την τηλεθέαση «έκλεψε» ο τελικός του «Just the 2 of us» με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη, και όχι άδικα, αφού το ντουέτο της Αννας Βίσση με τη Δέσποινα Βανδή καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό. Μάλιστα, το σόου του Open το αποθέωσαν τόσο στα social media, φέρνοντάς το 6ο trend παγκοσμίως στο twitter, όσο και στους πίνακες τηλεθέασης. Το τελευταίο επεισόδιο αναδείχθηκε πρώτο σε όλα τα κοινά, φτάνοντας μάλιστα σε τέταρτο 41,4% στο δυναμικό κοινό και 42,7 % στις γυναίκες 25-44. Στο σύνολο του κοινού το σόου κατέγραψε μέσο όρο τηλεθέασης 22%, ενώ στο δυναμικό κοινό 23%. Χαρακτηριστικό είναι πως στο μέσο λεπτό το «Just the 2 of us» το παρακολούθησαν 1.000.000 τηλεθεατές ενώ έστω και για ένα λεπτό το είδαν 3.800.000 τηλεθεατές.

Για πρώτη φορά δύο από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες στην Ελλάδα μοιράστηκαν τη σκηνή χαρίζοντας μοναδικές στιγμές στους τηλεθεατές. Αννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή, Δέσποινα Βανδή και Αννα Βίσση τραγούδησαν μαζί για πρώτη φορά στο «Just the 2 of us» σε μια μαγευτική συνύπαρξη. Ενα ονειρικό ντουέτο, όπου η μία ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες της άλλης, απογειώνοντας τη βραδιά. Αγαπημένα τραγούδια και μοναδικές ερμηνείες που καθήλωσαν, σε μια ιστορική στιγμή. «Ατμόσφαιρα Ηλεκτρισμένη», «Ανάβεις Φωτιές», «Δε με αγαπάς», «Στα ’δωσα Ολα» είναι μερικά από τα τραγούδια που είπαν ξεσηκώνοντας θεατές και επιτροπή. Η ενέργειά τους και η απίστευτη χημεία τους έδωσαν το σύνθημα… και το πάρτι ξεκίνησε!

Αναστάσιος Ράμμος-Κατερίνα Ζαρίφη, Ζόζεφιν- Νάσος Παπαργυρόπουλος και Λευτέρης Πανταζής με Ζωή Δημητράκου έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για την πρωτιά. Νικητήριο ζευγάρι αναδείχθηκε η Ζόζεφιν με τον Νάσο Παπαργυρόπουλο και οι δυο τους δεν έκρυψαν την απίστευτη χαρά τους για το αποτέλεσμα. Το «Just the 2 of us», με τον Νίκο Κοκλώνη, κατάφερε όλο αυτό τον καιρό να διασκεδάσει τους τηλεθεατές σε μια τόσο δύσκολη εποχή, όπως επίσης κατάφερε να εκπληρώσει και τον φιλανθρωπικό του σκοπό. Το ποσό των 20.000 ευρώ δίνεται στην ΕΛΕΠΑΠ, τον οργανισμό που στέκεται δίπλα στα άτομα με αναπηρία, και 10.000 ευρώ στο Γηροκομείο Πειραιά.