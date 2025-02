Η COSMOTE απέσπασε συνολικά 14 βραβεία για τις επικοινωνιακές της δράσεις το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία και τη δέσμευσή της στην πρωτοποριακή επικοινωνία. Συγκεκριμένα, μέσω των συνεργατών της Ogilvy, Foss Productions και Mindshare, συγκέντρωσε 3 Gold, 3 Silver και 8 Bronze Ermis. Ιδιαίτερη διάκριση αποτέλεσε η ανακήρυξη του WHAT’S UP ως «Creative Brand of the Year» στην κατηγορία Services, με 12 από τα συνολικά 14 βραβεία της COSMOTE να αφορούν στο νεανικό brand και την καμπάνια “YOU. MADE BY YOU”.

Η κα Λιάνα Μόσχου, Διευθύντρια Marketing Communications Strategy Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε σχετικά: «Η κορυφαία διάκριση της COSMOTE ως “Client of the Year 2024” μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια καθώς αναγνωρίζεται το ταλέντο, το πάθος, οι ιδέες και η δημιουργικότητα τόσο των ανθρώπων μας, όσο και των συνεργατών μας. Στόχος μας είναι όλες οι καμπάνιες μας να έχουν πάντα Φάρο και Οδηγό, την προστιθέμενη αξία που φέρνει η COSMOTE στον πελάτη, ακούγοντας με προσοχή τις ποικίλες ανάγκες και επιθυμίες του. Συνεχίζουμε δυνατά την προσπάθειά μας να σχεδιάζουμε και να παρουσιάζουμε τις υπηρεσίες μας, με δημιουργικές, καινοτόμες ιδέες και επικοινωνίες που αγγίζουν το κοινό».

Αναλυτικά τα βραβεία της COSMOTE στα Ermis 2024:

Ermis Gold:

3 βραβεία για την καμπάνια “YOU. MADE BY YOU” του WHAT’S UP στις κατηγορίες Campaigns, Digital και Entertainment & Brand Experience

Ermis Silver

3 βραβεία για την καμπάνια “YOU. MADE BY YOU” του WHAT’S UP στις κατηγορίες Digital, Media και



Ermis Bronze:

5 βραβεία για την καμπάνια “YOU. MADE BY YOU” του WHAT’S UP στις κατηγορίες Ad Film, & Audio, Direct και PR και 1 βραβείο για το DIY Data Boost του WHAT’S UP στην κατηγορία Ad Radio

Βραβείο για την ενέργεια «Παπακαλιάρης» της COSMOTE TV στην κατηγορία Ad Radio & Audio

Βραβείο για την καμπάνια «Αυτοκίνητο» της COSMOTE Insurance στην κατηγορία Ad Radio & Audio

Τα Ermis Awards, διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (Ε.Ε.Δ.Ε.), επιβραβεύοντας τους δημιουργούς των κλάδων της διαφήμισης και επικοινωνίας στη χώρα μας. Σκοπός των Ermis Awards είναι η ανάδειξη των πιο δημιουργικών Διαφημιστικών Έργων, Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων, Προγραμμάτων Άμεσου Marketing, Προγραμμάτων Δημιουργικής Χρήσης των Μέσων και των Έργων Ψηφιακής Επικοινωνίας.