Οπως έχει ανακοινωθεί η Microsoft Corp. δήλωσε ότι διερευνά τις διακοπές λειτουργίας ορισμένων εφαρμογών και υπηρεσιών του Office. Το πρόβλημα επηρεάζει «πολλαπλές υπηρεσίες και λειτουργίες του Microsoft 365», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της στο κοινωνικό δίκτυο X το πρωί της Τρίτης. Το Microsoft 365 περιλαμβάνει κοινές εφαρμογές παραγωγικότητας όπως το Outlook, το Word και το Excel.

We’re currently investigating access issues and degraded performance with multiple Microsoft 365 services and features. More information can be found under MO842351 in the admin center.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) July 30, 2024