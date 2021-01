Βικτωριανά δημόσια λουτρά ανακαλύφθηκαν κάτω από ανοιχτό πάρκινγκ στο Μάντσεστερ της Αγγλίας

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένα από τα παλαιότερα δημόσια λουτρά της Αγγλίας βρισκόταν για χρόνια κρυμμένο κάτω από ένα δημόσιο πάρκινγκ στο Μάντσεστερ.

Τα λουτρά Μέιφιλντ ήταν ο χώρος όπου, από το 1857, οι αγρότες και οι μυλωνάδες της περιοχής έπλεναν τα ρούχα τους και έπαιρναν το λουτρό τους.

Οι αρχαιολόγοι έμειναν έκπληκτοι με την καλή κατάσταση στην οποία είχαν διατηρηθεί τα λουτρά, τα οποία φέρουν επένδυση από ζωγραφιστά πλακάκια.

«Πριν την δημιουργία δημόσιων λουτρών οι εργάτες της περιοχής ζούσαν σε πολύ ανθυγιεινές, ασφυκτικές συνθήκες και έπλεναν τα ρούχα τους στο χρησιμοποιημένο νερό του μπάνιου», λέει ο Ίαν Μίλλερ, καθηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σάλφορντ.

«Κατά τον 18ο αιώνα, τα δημόσια λουτρά ήταν αγαθό που προοριζόταν για την μεσαία τάξη, όμως το 19ο αιώνα άρχισαν να διατίθενται σιγά-σιγά και στους φτωχότερους».

