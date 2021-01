Την κυκλοφορία «έξυπνων γυαλιών» επιβεβαίωσε η Facebook

Newsroom eleftherostypos.gr

Το Facebook έχει αφήσει εδώ και καιρό να πλανάται το ενδεχόμενο κυκλοφορίας του νέου γκάτζετ, η ακριβής λειτουργία του οποίου παραμένει ακόμη μυστήριο.

Τα smart glasses (έξυπνα γυαλιά) θα είναι σίγουρα συνδεδεμένα στο ίντερνετ, ωστόσο το εύρος των δυνατοτήτων που θα παρέχουν στο χρήστη δεν είναι ακόμη γνωστό.

Όπως αποκαλύπτει η ιστοσελίδα Bloomberg, τα γυαλιά αυτά δεν θα αποτελούν μια συσκευή «εικονικής πραγματικότητας», υπό την έννοια πως δεν θα προβάλλουν ψηφιακά κατασκευασμένες εικόνες πάνω στην πραγματικότητα που βλέπει ο χρήστης.

Mark Zuckerberg recently announced that #Facebook plans to release its first pair of #SmartGlasses next year. https://t.co/nSiftMxarB#AR #AugmentedReality #SocialMedia pic.twitter.com/jUNsKk6KNL

— Jason Ewbank (@JasonEwbank) September 18, 2020