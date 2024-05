Λίγες μόνο ώρες μετά την χθεσινή σπουδαία εμφάνιση και το μεγάλο διπλό επί της «ομάδας του λαού» στο Βελιγράδι, οι «πράσινοι» έφεραν στα ίσα τη σειρά (2-2) και πλέον με την στήριξη του κόσμου τους την Τρίτη του Πάσχα στις 21:15 σφραγίζουν την πρόκριση στο Final 4 του Βελιγραδίου.

Μάλιστα, η καψούρα και η… δίψα των φίλων του «τριφυλλιού» να βρεθούν στο ΟΑΚΑ για να πανηγυρίσουν την πρόκριση της ομάδας τους είναι τέτοια, που μέσα σε μόλις έξι ώρες τα εισιτήρια του Game 5 έκαναν «φτερά», με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει sold out

SOLD OUT IN A FLASH!

All tickets were gone in only 6 hours!

A roaring crowd awaits ☘️#PAOFans, you are amazing! Let’s break the sound records too #WeTheGreens #paobcaktor #RoadToBerlin pic.twitter.com/ckROAKu9bs

— Panathinaikos BC (@paobcgr) May 3, 2024